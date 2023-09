Le vaisseau spatial Lunar Trailblazer prêt à être lancé en Floride

Le vaisseau spatial Lunar Trailblazer est dans les dernières étapes de préparation de sa prochaine mission d’exploration de la Lune. Le vaisseau spatial, développé par la NASA et le Jet Propulsion Laboratory (JPL), sera lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride. Cette mission vise à recueillir des données cruciales sur les molécules d'eau à la surface de la Lune.

L'un des principaux objectifs de la mission Lunar Trailblazer est de cartographier la répartition et l'abondance de la glace d'eau sur la surface lunaire. L’eau est une ressource précieuse, et comprendre sa présence sur la Lune pourrait avoir des implications significatives pour l’exploration humaine future. Le vaisseau spatial transportera un instrument de pointe appelé High-resolution Volatiles and Minerals Moon Mapper (HVM3), spécialement conçu pour cette mission. HVM3 utilisera un spectromètre pour identifier les molécules d’eau et cartographier leur emplacement sur la Lune.

En plus d'étudier l'eau, Lunar Trailblazer étudiera également d'autres composés volatils, tels que l'hydrogène et l'hydroxyle, qui pourraient être présents sur la Lune. Ces composés volatils peuvent fournir des informations sur l'histoire géologique de la Lune et son potentiel pour soutenir de futures missions humaines. Comprendre la chimie volatile de la Lune est cruciale pour planifier et exécuter de futures missions, car elle peut avoir un impact sur l’utilisation des ressources et l’établissement d’une présence humaine durable.

Le vaisseau spatial Lunar Trailblazer sera lancé à l’aide d’une fusée SpaceX Falcon 9. Après avoir atteint l'orbite de la Lune, le vaisseau spatial effectuera une série de manœuvres pour abaisser son orbite et entrer sur l'orbite opérationnelle souhaitée. Une fois sur son orbite finale, il commencera sa campagne d'observation, cartographiant la surface de la Lune et collectant des données sur les volatiles.

Cette mission représente une étape importante vers une compréhension plus approfondie des ressources de la Lune et de son potentiel pour les futures missions humaines. En cartographiant la répartition de l'eau et d'autres substances volatiles, le vaisseau spatial Lunar Trailblazer fournira des données précieuses aux scientifiques et aux ingénieurs planifiant la prochaine génération de missions d'exploration lunaire.

Sources:

– Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA

– Guide de l'initié du Centre spatial Kennedy