Nouvelle caméra lunaire développée par la NASA et des partenaires européens pour les futures missions lunaires

La NASA et des partenaires européens ont uni leurs forces pour développer une caméra lunaire de pointe qui sera utilisée par les astronautes lors des futures missions lunaires. Les ingénieurs derrière la caméra lunaire universelle portative (HULC) ont travaillé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour mettre la caméra à l'épreuve lors du programme de formation PANGEA à Lanzarote, en Espagne.

La caméra HULC, construite à partir de caméras professionnelles disponibles dans le commerce, a été spécialement modifiée pour une utilisation spatiale. Il présente une grande sensibilité à la lumière et des lentilles de pointe. La NASA a apporté plusieurs adaptations à la caméra, notamment en ajoutant une couverture de protection contre la poussière et la chaleur et en repensant les boutons pour qu'ils soient plus ergonomiques pour les astronautes portant des combinaisons spatiales volumineuses.

Au cours du programme de formation PANGEA, les astronautes ont testé la caméra dans des scénarios réalistes d'exploration géologique. Ils ont utilisé la caméra pour documenter leur exploration sur le terrain dans les paysages lunaires de Lanzarote. La caméra a fonctionné exceptionnellement bien dans des conditions extrêmes, comme à l’intérieur de grottes volcaniques où les niveaux de lumière étaient faibles.

L'un des principaux objectifs du programme de formation était de sélectionner les objectifs les plus adaptés à la photographie lunaire. La caméra a été utilisée en plein jour ainsi que dans des grottes sombres pour simuler les conditions difficiles sur la Lune. La qualité des images a été examinée par des astronautes et des planétologues pour garantir une valeur scientifique maximale.

La nouvelle caméra lunaire représente une avancée significative par rapport aux caméras utilisées lors des missions Apollo. Les appareils photo Hasselblad utilisés par les astronautes d'Apollo étaient des appareils photo mécaniques aux capacités limitées. La nouvelle caméra Artemis Moon est une caméra sans miroir qui offre une excellente qualité d'image dans des situations de faible luminosité, ce qui la rend idéale pour capturer l'environnement à contraste élevé de la Lune.

Le développement de la caméra HULC constitue une étape importante dans la préparation des astronautes aux futures missions sur la Lune. Cela leur permettra de documenter leurs découvertes scientifiques et d’approfondir notre compréhension de la surface lunaire. Grâce à des améliorations en cours, cette caméra jouera un rôle crucial dans le soutien aux efforts internationaux d'exploration lunaire.

