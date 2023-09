L'avenir de la mission Chandrayaan-3 est incertain alors que les efforts de communication échouent

By

La mission Chandrayaan-3 a fait face à un revers majeur alors que les espoirs de relancer le Vikram Lander et le Pragyan Rover s'estompent rapidement. Bien que la mission ait atteint avec succès ses objectifs initiaux, notamment l’atterrissage sur la Lune, l’objectif de mener d’autres expériences sur le sol lunaire à l’aide de ces engins spatiaux semble peu probable.

Début septembre, le Vikram Lander et le Pragyan Rover ont été mis en mode veille juste avant la nuit lunaire, les mettant ainsi en veille. Malgré les efforts déployés pour rétablir la communication, aucun signal n’a été reçu et la récente nuit lunaire a rendu les chances de réveil encore plus minces.

La nuit lunaire, qui dure environ 14 jours terrestres, apporte un froid extrême et une obscurité totale à la surface de la Lune, la rendant trop dure pour le fonctionnement des vaisseaux spatiaux. Avec des températures chutant jusqu'à -200 degrés Celsius, la protection des composants électriques est devenue cruciale, d'où le mode veille.

En raison de leur dépendance à la lumière du soleil, le Vikram Lander et le Pragyan Rover sont confrontés à des défis importants pendant la nuit lunaire. À mesure que les jours passent, l’espoir de leur survie diminue. Auparavant, l'ISRO avait exprimé son optimisme quant à la capacité des vaisseaux spatiaux à résister aux conditions, mais à l'approche de la prochaine nuit lunaire, ces espoirs diminuent.

Malgré un avenir incertain, la mission Chandrayaan-3 a fourni de précieuses données sur la surface lunaire. Des charges utiles telles que APXS et LIBS ont collecté une quantité importante de données et confirmé la présence de soufre, ce qui a amélioré notre compréhension de la Lune.

Les efforts pour établir le contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan se poursuivront, car l'ISRO n'a pas abandonné l'espoir de relancer la mission. Cependant, les défis posés par la nuit lunaire et le manque de signaux de communication rendent l'avenir de Chandrayaan-3 incertain.

– Définitions :

– Chandrayaan-3 : la mission d'exploration lunaire de l'Inde

– ISRO : Organisation indienne de recherche spatiale

– Vikram Lander : La composante atterrisseur de la mission Chandrayaan-3

– Pragyan Rover : La composante rover de la mission Chandrayaan-3

– Nuit lunaire : La période d'obscurité et de froid extrême à la surface de la Lune

– Charges utiles : Instruments et équipements transportés par le vaisseau spatial

– APXS (Alpha Particle X-ray Spectrometer) : Un instrument scientifique utilisé pour analyser la composition élémentaire des roches et du sol

– LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) : Une technique qui utilise un laser pour analyser la composition élémentaire des matériaux