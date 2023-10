L'avenir de l'exploration spatiale : missions lunaires et investissements mondiaux

By

Euroconsult a publié son dernier rapport « Perspectives pour l'exploration spatiale », soulignant l'importance de l'exploration lunaire en tant que catalyseur du secteur en plein essor de l'exploration spatiale. Le rapport de marché révèle que les investissements gouvernementaux mondiaux dans l’exploration spatiale ont atteint le montant impressionnant de 26 milliards de dollars en 2023, avec le potentiel d’atteindre près de 33 milliards de dollars d’ici 2032. Cette trajectoire de croissance exponentielle souligne le rôle central que joue l’exploration lunaire dans l’avenir de l’espace. exploration de l'espace.

Le rapport prédit que l’expansion du marché continuera d’alimenter les investissements mondiaux, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) remarquable de 5 % sur 10 ans attendu pour l’exploration lunaire. Au cours de la prochaine décennie, le financement des missions lunaires devrait atteindre près de 17 milliards de dollars d’ici 2032. Ces investissements soutiendront principalement les prochaines missions de vols spatiaux habités, nécessitant des investissements substantiels dans les transports et les infrastructures orbitales. De plus, les investissements dans les missions lunaires robotisées ouvriront la voie à une présence humaine durable sur la Lune.

Un autre flux d’investissement important dans l’exploration spatiale concerne les vols spatiaux habités en orbite terrestre basse (LEO). Bien qu’il y ait eu une baisse du financement ces dernières années après l’achèvement d’importants programmes gouvernementaux et public-privé, un nouveau cycle d’investissement se profile à l’horizon. Il est prévu que d'ici 2030, les investissements dans LEO culmineront à 7 milliards de dollars, pour soutenir les dernières années d'exploitation et de déclassement de la Station spatiale internationale (ISS). Ces investissements faciliteront également une transition en douceur des opérations LEO post-ISS vers le secteur privé.

Natalia Larrea, directrice d'Euroconsult USA, souligne que l'avenir de l'exploration spatiale est caractérisé par la collaboration et la compétition. L’établissement d’une présence lunaire durable est l’objectif mondial, tout en maintenant simultanément une présence humaine continue en LEO. Ces missions et investissements ambitieux devraient façonner l’avenir de l’exploration spatiale, repoussant les limites de la connaissance et de l’exploration humaines.

Sources : rapport « Perspectives d'exploration spatiale » d'Euroconsult