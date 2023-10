Les passionnés d’astronomie anticipent l’éclipse partielle de Lune d’octobre 2023

Les passionnés du ciel du monde entier attendent avec impatience la prochaine éclipse partielle de Lune prévue le 28 octobre 2023. Après une éclipse pénombrale de Lune plus tôt dans l'année, cet événement céleste promet de captiver et d'étonner les observateurs. Les éclipses lunaires fascinent les humains depuis des siècles et continuent d’avoir une signification spirituelle dans diverses cultures.

Les astronomes et les scientifiques observent également de près les éclipses lunaires pour mieux comprendre le système Terre-Lune et comprendre l'interaction entre la surface lunaire et l'atmosphère terrestre. Ces événements offrent un spectacle céleste unique et époustouflant, très attendu par les astronomes et les passionnés d'astronomie.

L'éclipse lunaire d'octobre 2023 débutera à 11 h 31 à New Delhi et se terminera à 3 h 36 le 29 octobre. Pendant ce temps, une éclipse lunaire partielle se produira lorsque la Lune se déplacera dans l'ombre de la Terre. L'éclipse sera visible depuis diverses régions, notamment l'Asie, la Russie, l'Afrique, les Amériques, l'Europe, l'Antarctique et l'Océanie.

À New Delhi, les observateurs peuvent assister à l’éclipse dans le ciel du sud-ouest. A son maximum, la lune sera positionnée à 62° au-dessus de l'horizon. En Inde, l’éclipse maximale devrait se produire à 1h45 du matin, avec environ 12 % de la surface lunaire immergée dans l’ombre.

Pour découvrir la magie d’une éclipse partielle de Lune, les passionnés d’astronomie n’ont qu’à sortir et contempler le ciel. Ils pourront observer les changements progressifs dans l’apparence et la teinte de la lune tout au long de l’éclipse.

L’éclipse partielle de Lune d’octobre 2023 promet d’être un événement véritablement spectaculaire, offrant une occasion unique de s’émerveiller devant les merveilles de notre univers. Que vous soyez un observateur chevronné ou un passionné occasionnel du ciel, ne manquez pas l'occasion d'assister à cet spectacle céleste fascinant.

