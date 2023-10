La prochaine éclipse lunaire de 2023 en Inde : un alignement céleste

By

Un événement céleste fascinant devrait captiver les passionnés du ciel en Inde au cours de l’année à venir. Le 28 octobre 2023, une éclipse lunaire, également connue sous le nom de Chandra Grahan, ornera le ciel nocturne. Lors d'une éclipse lunaire, la Terre se positionne entre le Soleil et la Lune, entraînant l'alignement des trois corps célestes. Cet alignement peut conduire à deux types d’éclipses : une éclipse totale de Lune et une éclipse partielle de Lune.

Lors d’une éclipse totale de Lune, la Lune entière est engloutie dans l’ombre de la Terre. D’un autre côté, une éclipse partielle de Lune se produit lorsque seule une partie de la Lune tombe sous l’ombre de la Terre. La prochaine éclipse lunaire en Inde est classée comme une éclipse lunaire partielle.

Pour ceux désireux d’assister à ce spectacle céleste, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’éclipse lunaire de 2023.

Calendrier et visibilité

L'éclipse partielle de Lune devrait commencer le samedi 28 octobre et se prolonger jusqu'au dimanche 29 octobre. L'éclipse sera visible de toutes les régions de l'Inde vers minuit. De plus, les régions de l’océan Pacifique occidental, de l’Australie, de l’Asie, de l’Europe, de l’Afrique, de l’est de l’Amérique du Sud, du nord-est de l’Amérique du Nord, de l’océan Atlantique, de l’océan Indien et de l’océan Pacifique Sud auront également l’occasion d’observer cet événement fascinant.

En Inde, l'éclipse débutera vers 11 h 31 et atteindra son apogée entre 1 h 05 et 2 h 24 le dimanche 29 octobre.

Comment observer l'éclipse lunaire

Contrairement à une éclipse solaire, une éclipse lunaire peut être observée à l’œil nu en toute sécurité. Cependant, l'utilisation de jumelles ou d'un télescope peut améliorer l'expérience et révéler des détails plus complexes, comme la teinte rougeâtre de la lune.

Pour garantir la meilleure visualisation possible, les experts recommandent de trouver un endroit sombre, loin de l’influence des lumières vives. Cela vous permettra d'apprécier pleinement l'événement céleste et de vous émerveiller devant la beauté de la lune alors qu'elle entre dans l'ombre ombragée de la Terre.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ?

R : Une éclipse lunaire se produit pendant une pleine lune lorsque la Terre se positionne entre le Soleil et la Lune, entraînant l'alignement des trois corps célestes.

Q : Quand l’éclipse lunaire de 2023 aura-t-elle lieu en Inde ?

R : L'éclipse lunaire de 2023 aura lieu les 28 et 29 octobre en Inde.

Q : Comment puis-je regarder l'éclipse lunaire ?

R : L’éclipse lunaire peut être observée en toute sécurité à l’œil nu. Il est recommandé de trouver un endroit sombre, loin des lumières vives, pour une meilleure expérience visuelle. L'utilisation de jumelles ou d'un télescope peut améliorer l'expérience.