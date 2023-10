Nouveau titre : Explorer les mystères d'une éclipse lunaire en 2023

Les éclipses lunaires ont toujours fasciné les gens de tous âges, suscitant un sentiment d’émerveillement et de respect. En 2023, un événement céleste connu sous le nom de Chandra Grahan ou éclipse lunaire se produira, attirant l’attention des passionnés d’astronomie du monde entier. Lors d'une éclipse lunaire, la Terre passe entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la surface de la Lune. Ce phénomène ne peut se produire que lors d’une pleine lune, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’alignent en ligne droite.

Chandra Grahan 2023 : éclipse lunaire, date et heure

L'éclipse partielle de Lune devrait commencer le samedi 28 octobre et se poursuivre jusqu'aux premières heures du dimanche 29 octobre. Lorsque la Lune tombera dans la pénombre de la Terre le 28 octobre, elle entrera plus tard dans la région plus sombre connue sous le nom d'ombre.

Calendrier Chandra Grahan 2023 : une éclipse lunaire sera-t-elle observée en Inde ?

Oui, cette éclipse lunaire sera visible en Inde et sur tout le continent asiatique. Selon l'agence spatiale américaine NASA, l'Inde offre d'excellentes opportunités d'observation de cet événement céleste.

Chandra Grahan 2023 : Où d’autre l’éclipse lunaire sera-t-elle visible ?

Outre l’Inde, l’éclipse lunaire sera également visible dans tout l’hémisphère oriental, notamment dans certaines régions d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Australie. Toutefois, les observateurs aux États-Unis d’Amérique n’auront pas la chance d’assister à ce spectacle. Certaines régions du Brésil en Amérique du Sud peuvent connaître une éclipse au lever de la lune.

Éclipse lunaire 2023 : Chandra Grahan 2023, heure Sutak Kaal

La période sutak, censée durer environ 9 heures, débutera à 04h06 le samedi 28 octobre et se terminera à 02h22 le dimanche 29 octobre.

Chandra Grahan 2023, éclipse lunaire : Sharad Purnima tithi, date et heure

Le Purnima tithi, symbolisant la pleine lune, commencera à 04h15 le samedi 28 octobre et se terminera à 01h52 le dimanche 29 octobre.

Qu'est-ce qu'une éclipse lunaire?

Les éclipses lunaires sont des événements célestes courants qui peuvent être observés depuis diverses parties de la Terre. Elles se composent de deux phases principales : l’éclipse pénombrale et l’éclipse ombrale. L'éclipse pénombrale est la première étape au cours de laquelle la Lune entre dans l'ombre pénombrale de la Terre, provoquant un subtil effet d'atténuation. L'éclipse ombrale est la phase la plus dramatique, au cours de laquelle la Lune entre dans l'ombre ombrale de la Terre. À mesure qu’elle progresse dans l’ombre, la Lune peut s’assombrir et prendre des teintes de rouge, d’orange ou de brun – un phénomène souvent appelé « lune de sang ». Cette coloration frappante est le résultat de la diffusion de la lumière solaire à travers l’atmosphère terrestre, permettant uniquement à des longueurs d’onde plus longues d’atteindre et d’éclairer la Lune.

Éclipse lunaire 2023 : est-il sécuritaire de voir le Chandra Grahan ?

Contrairement aux éclipses solaires qui nécessitent une protection oculaire spéciale, les éclipses lunaires peuvent être observées à l’œil nu en toute sécurité. Des jumelles ou un télescope peuvent améliorer l’expérience en offrant une vue plus rapprochée. Il est à noter que l'apparition et la durée d'une éclipse lunaire peuvent varier d'un événement à l'autre, en fonction de la position de la Lune sur son orbite et de l'orientation de la Terre.