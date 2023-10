La poussière lunaire pourrait être utilisée pour construire des routes et des aires d'atterrissage sur la Lune

By

Les scientifiques ont mené des expériences sur Terre pour explorer l'utilisation potentielle de la poussière lunaire pour construire des routes et des aires d'atterrissage sur la Lune. La poussière lunaire est principalement constituée de fine roche volcanique en poudre et, malgré l'apparence blanche de la lune, son sol est en réalité gris foncé. L'absence de processus d'érosion sur la Lune entraîne la formation de particules acérées dans la poussière lunaire, ce qui constitue un danger pour l'exploration spatiale.

De plus, la poussière lunaire porte une charge électrique, ce qui la rend adhésive et poisseuse. Cette viscosité peut endommager les atterrisseurs lunaires, les combinaisons spatiales et même des problèmes de santé potentiels en cas d'inhalation. Pour atténuer les dommages causés par la poussière lunaire, l'idée de construire des routes sur la surface lunaire en utilisant les ressources disponibles a été proposée.

Dans une étude récente, des scientifiques ont expérimenté un substitut du sol lunaire appelé EAC-1A pour déterminer si la concentration de la lumière solaire pouvait faire fondre la poussière lunaire en dalles rocheuses solides. Ils ont simulé la lumière solaire concentrée à l’aide de faisceaux laser de différentes intensités et tailles, produisant ainsi des carreaux triangulaires à centre creux. Ces tuiles pourraient être imbriquées pour créer des surfaces solides permettant de construire des routes et des aires d'atterrissage sur la lune.

Des recherches antérieures avaient suggéré l'utilisation d'une lumière solaire intense ou de faisceaux laser pour fusionner le sol lunaire, mais cette étude a démontré la production de blocs plus gros et l'utilisation de faisceaux laser puissants. Pour générer un faisceau aussi puissant sur la Lune, il faudrait une lentille mesurant environ 5.7 pieds de diamètre.

De futures expériences évalueront la résilience de ces tuiles à la poussée des fusées afin de déterminer leur aptitude aux aires d'atterrissage. Les chercheurs pourront également effectuer des tests dans des conditions lunaires simulées, y compris sans atmosphère et avec une gravité réduite, pour valider la faisabilité de cette technologie avant de la mettre en œuvre sur la Lune.

En conclusion, l’utilisation de la poussière lunaire pour construire des routes et des aires d’atterrissage sur la Lune pourrait potentiellement réduire les coûts et rendre l’exploration spatiale plus durable. La création réussie de dalles rocheuses solides utilisant la lumière solaire concentrée dans cette étude constitue une solution prometteuse pour la construction lunaire.

Sources:

– Espace.com