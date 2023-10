Comment l’oxygène a presque anéanti la vie sur Terre

By

Cet article explore le sujet fascinant de l’origine de la vie sur Terre et comment l’oxygène, essentiel à la vie aujourd’hui, a presque éradiqué tous les êtres vivants il y a des milliards d’années. Le professeur Luke O'Neill souligne que comprendre l'origine de la vie est « la plus grande question de toutes » et que les scientifiques ont consacré un temps considérable à trouver des explications scientifiques.

D’après la datation des roches, on estime que la Terre s’est formée il y a environ 4.5 milliards d’années. Les archives fossiles fournissent la preuve de l’existence des premières formes de vie. Cependant, la formation des premières cellules a pris un milliard d’années supplémentaires. La cellule initiale était une bactérie et toutes les bactéries, y compris les humains, en descendaient.

L'évolution a joué un rôle crucial dans le développement de la vie sur Terre. Une cellule a évolué pour exploiter l’énergie du soleil, un facteur essentiel à l’émergence de la vie. Cependant, ce processus de génération d’énergie impliquant la lumière du soleil et des produits chimiques produisait de l’oxygène, ce qui représentait une menace pour la vie. L'oxygène a la capacité d'oxyder et de détruire les organismes.

Fait intéressant, deux cellules ont trouvé un moyen de s’adapter à ce produit chimique toxique. Un type de cellule pourrait gérer l’oxygène comme une batterie, contrôlant ainsi ses effets. L’autre type de cellule, incapable de gérer l’oxygène, a bénéficié de cette relation symbiotique. La cellule qui pouvait absorber de l’oxygène fournissait de l’énergie à l’autre cellule, tandis que cette dernière recevait des nutriments.

Ce processus, appelé endosymbiose, a conduit à l’émergence de cellules animales capables d’utiliser l’oxygène. La disponibilité de cette source d’énergie a facilité l’évolution de formes de vie complexes, donnant naissance à une immense diversité d’organismes.

En conclusion, le parcours de la vie sur Terre a été façonné par divers facteurs, notamment le rôle de l’oxygène. Si l’oxygène est aujourd’hui vital à la vie, il a presque anéanti tous les êtres vivants il y a des milliards d’années. Comprendre l’origine de la vie et les processus évolutifs qui ont suivi est un travail permanent pour les scientifiques.

Définitions:

– Endosymbiose : Relation symbiotique dans laquelle un organisme vit à l’intérieur d’un autre.

– Archives fossiles : collection de restes et de traces de vie ancienne trouvés dans les couches de roches sédimentaires.

Source : Montrez-moi la science (aucune URL disponible)