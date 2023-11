Une nouvelle perspective sur la mission Lucy de la NASA : utiliser des données infrarouges pour explorer les astéroïdes

By

La mission Lucy de la NASA a franchi aujourd'hui une étape importante avec sa première rencontre avec un astéroïde alors que le vaisseau spatial se dirige vers l'orbite de Jupiter. Cette rencontre servira de test pour les systèmes et procédures de la mission. Cependant, avant d'atteindre sa destination, les chercheurs ont utilisé les données infrarouges du Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) de la NASA pour affiner notre compréhension de la taille de l'astéroïde et de la réflectivité de sa surface.

La principale ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, abrite de nombreux astéroïdes, dont celui que Lucy est censée traverser. L'étude de ces astéroïdes fournit des informations inestimables sur la formation et l'évolution de notre système solaire. En utilisant les données de WISE vieilles de 13 ans, les scientifiques ont pu calculer des estimations mises à jour de la taille et de l'albédo de l'astéroïde. L'albédo fait référence à la mesure de la réflectivité d'un objet céleste.

Cette nouvelle étude, publiée dans Astrophysical Journal Letters, démontre la valeur des observations fortuites. En 2010, WISE a involontairement scanné l'astéroïde au cours de sa mission principale, même si son objectif principal était de cartographier l'ensemble du ciel en lumière infrarouge. Bien que le signal de l'astéroïde ait été initialement trop faible pour être détecté, les chercheurs ont utilisé des algorithmes sophistiqués pour empiler plusieurs expositions et révéler le faible signal infrarouge de l'astéroïde.

L’analyse des observations WISE a non seulement affiné la taille de l’astéroïde, estimée à environ XNUMX mètres de diamètre, mais a également mis en lumière son albédo, suggérant qu’il appartient à la catégorie des pierres (type S). Ces découvertes contribuent à notre compréhension des objets géocroiseurs et de leurs caractéristiques.

La mission Lucy de la NASA vise à explorer les astéroïdes troyens, un groupe de petits corps en orbite autour de Jupiter. Cette rencontre avec l'astéroïde au cours de son voyage sert d'entraînement à la mission, aidant les scientifiques à affiner leurs méthodes d'étude de ces anciens vestiges du premier système solaire.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’albédo ?

R : L'albédo fait référence à la mesure de la réflectivité d'un objet. Dans ce cas, cela permet de déterminer la luminosité de la surface de l’astéroïde.

Q : Quelle est la principale ceinture d’astéroïdes ?

R : La ceinture principale d'astéroïdes est une région située entre les orbites de Mars et de Jupiter qui contient un grand nombre d'astéroïdes.

Q : Que sont les astéroïdes troyens ?

R : Les astéroïdes troyens sont un groupe de petits corps célestes qui partagent l’orbite de Jupiter et sont considérés comme des vestiges du premier système solaire.

Source : NASA/JPL-Caltech