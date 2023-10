Un nouveau système à faible coût rend la nano-impression 3D plus accessible

Des chercheurs de l’Université du Zhejiang en Chine ont développé un système peu coûteux qui simplifie la nano-impression 3D, la rendant plus accessible aux scientifiques et potentiellement l’ouvrant à la communauté au sens large. Le système utilise une diode laser à onde continue couplée à une fibre intégrée au lieu de lasers femtosecondes pulsés coûteux, réduisant ainsi la complexité et les coûts tout en atteignant une précision à l'échelle nanométrique.

Traditionnellement, l’impression 3D d’objets à l’échelle nanométrique nécessite l’utilisation de lasers femtosecondes coûteux pour obtenir une absorption précise des photons. Cependant, l’équipe de l’Université du Zhejiang a développé une méthode appelée absorption en deux étapes, qui utilise une seule source de lumière et un photoinitiateur spécial pour créer une polymérisation. Cette approche simplifie et accélère le processus, le rendant plus abordable et plus facile à exploiter.

Le système a diverses applications scientifiques, notamment l’impression de micro ou nanostructures pour l’étude des cellules biologiques et la fabrication de guides d’ondes optiques pour les appareils de réalité virtuelle et augmentée. Il a également le potentiel d’ouvrir la voie à des appareils de nano-impression 3D de bureau à faible coût.

Les chercheurs ont démontré les capacités du système en imprimant des réseaux de lignes 2D et des nanostructures de tas de bois 3D à haute résolution. Ils ont également réussi à fabriquer des objets avec une puissance laser inférieure à 1 mégawatt à une vitesse d’écriture élevée.

Les prochaines étapes de cette technologie consistent à améliorer la vitesse et la qualité d’écriture tout en conservant une haute résolution. Cela rendra le système plus pratique pour un plus large éventail d’applications.

Dans l’ensemble, ce système peu coûteux représente une avancée significative dans la nano-impression 3D, la rendant plus accessible aux scientifiques et potentiellement à toute personne souhaitant explorer ses possibilités.

