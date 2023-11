Nouvel article : Les étudiants d’une université irlandaise se préparent au lancement historique d’un satellite

By

Un projet révolutionnaire mené par une équipe d'étudiants universitaires irlandais fait la une des journaux alors que l'Irlande se prépare à lancer son premier satellite, EIRSAT-1. Le projet, soutenu par l'Agence spatiale européenne (ESA), est en préparation depuis plusieurs années et témoigne de la présence croissante de l'Irlande dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales.

Dirigée par Jack Reilly, un étudiant dévoué de Clogherhead, l'équipe est composée de 40 étudiants de l'University College Dublin (UCD). Les étudiants ont travaillé sans relâche sous la direction du programme « Fly Your Satellite !! » de l'ESA Academy. Initiative » pour concevoir, construire et tester le satellite. Cette opportunité unique leur a permis d’acquérir une formation précieuse, un mentorat et une expérience pratique dans tous les aspects d’un programme satellite professionnel.

EIRSAT-1, également connu sous le nom de Educational Irish Research Satellite 1, a récemment quitté les côtes irlandaises et devrait être lancé à la base de la Vandenberg Space Force en Californie, aux États-Unis. Le projet est le fruit d'un effort de collaboration entre l'UCD C-Space, le Centre de recherche spatiale de l'UCD, l'École de physique de l'UCD et l'École d'ingénierie mécanique et des matériaux de l'UCD. La mission du satellite comprend plusieurs expériences, notamment une expérience de traitement thermique axée sur le traitement de surface des engins spatiaux.

Cette réalisation révolutionnaire représente une étape importante pour l'industrie spatiale irlandaise. Il met en valeur l'engagement du pays en faveur de l'innovation scientifique et du progrès technologique alors qu'il s'impose comme un acteur clé de la communauté spatiale mondiale. De plus, le projet met en évidence le potentiel des étudiants de niveau universitaire à contribuer de manière significative au domaine, soulignant l'importance d'investir dans des programmes éducatifs qui favorisent les opportunités d'apprentissage pratique.

Alors que la date de lancement approche, Jack Reilly et les autres membres de son équipe préparent avec impatience leur voyage en Californie. Une fois sur place, ils poursuivront leur implication dans le projet, assumant des rôles dans la préparation du lancement, puis dans le contrôle et l'exploitation du satellite dans l'espace. Le dévouement et la passion de l'équipe pour l'exploration spatiale témoignent du brillant avenir des contributions irlandaises dans ce domaine.

FAQ:

Q : Quel est le nom du premier satellite irlandais ?

R : Le premier satellite irlandais s'appelle EIRSAT-1, également connu sous le nom d'Educational Irish Research Satellite 1.

Q : Combien d’étudiants ont travaillé sur le projet EIRSAT-1 ?

R : Une équipe de 40 étudiants de l'University College Dublin (UCD) a travaillé sur le projet EIRSAT-1.

Q : Quel est le but de l’expérience de traitement thermique ?

R : L'expérience de traitement thermique vise à développer des techniques de traitement de surface pour les engins spatiaux.

Q : Où sera lancé EIRSAT-1 ?

R : EIRSAT-1 sera lancé depuis la base de Vandenberg Space Force en Californie, aux États-Unis.

Q : Qui a soutenu le projet EIRSAT-1 ?

R : La professeure qui soutient le projet est Lorraine Hanlon.