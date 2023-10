L’ère spatiale laisse des traces sur l’atmosphère terrestre

Une étude récente publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences révèle que l'ère spatiale a un impact sur l'atmosphère terrestre. Les chercheurs ont découvert des quantités importantes de métaux dans les aérosols de l’atmosphère, probablement dus au nombre croissant de lancements et de retours d’engins spatiaux et de satellites. Cette présence de métal modifie la chimie atmosphérique, affectant potentiellement la couche d'ozone et le climat.

Dirigée par Dan Murphy de la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'équipe de recherche a découvert plus de 20 éléments dans des proportions correspondant à celles utilisées dans les alliages des engins spatiaux. Ils ont observé que la masse de certains métaux, tels que le lithium, l’aluminium, le cuivre et le plomb, issus de la rentrée des vaisseaux spatiaux dépassait de loin les concentrations de ces métaux trouvées dans la poussière cosmique naturelle. Étonnamment, près de 10 % des grosses particules d’acide sulfurique, qui contribuent à protéger et à tamponner la couche d’ozone, contenaient de l’aluminium et d’autres métaux spatiaux.

Les scientifiques estiment que d’ici 2030, jusqu’à 50,000 XNUMX satellites supplémentaires pourraient atteindre leur orbite. Cela signifie que, dans les prochaines décennies, jusqu’à la moitié des particules d’acide sulfurique stratosphérique pourraient contenir des métaux issus de la rentrée. Les effets de cette pollution sur l’atmosphère, la couche d’ozone et la vie sur Terre sont encore inconnus.

L’étude de la stratosphère est un défi car il s’agit d’une région où les humains ne vivent pas. Seuls les vols les plus élevés entrent dans cette région pour une courte période. Cependant, dans le cadre du programme scientifique aéroporté de la NASA, les scientifiques utilisent des avions de recherche pour collecter des échantillons de la stratosphère. Des instruments sont fixés au cône avant pour garantir que l’air échantillonné est frais et non perturbé.

La stratosphère est une couche stable et apparemment calme de l’atmosphère. C’est également là que se trouve la couche d’ozone, un élément crucial pour protéger la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs. Au cours des dernières décennies, la couche d’ozone a été menacée, mais des efforts coordonnés à l’échelle mondiale ont été déployés pour la réparer et la reconstituer.

Le nombre croissant de lancements et de retours spatiaux est responsable de l’introduction de davantage de métaux dans la stratosphère. Lorsque les fusées sont lancées et les satellites déployés, ils laissent derrière eux une traînée de particules métalliques susceptibles d’avoir un impact sur l’atmosphère d’une manière que les scientifiques tentent encore de comprendre.

En conclusion, l'étude souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour déterminer les conséquences exactes de l'ère spatiale sur l'atmosphère terrestre. Les résultats suggèrent que la présence croissante de métaux provenant des engins spatiaux et des satellites pourrait avoir des implications sur le climat, la couche d'ozone et l'habitabilité globale de notre planète.

Sources:

– Titre : L’ère spatiale laisse ses traces sur l’atmosphère terrestre

– Source : Actes de l’Académie nationale des sciences