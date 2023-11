Les astronautes perdent leur sac d’outils lors d’une sortie dans l’espace : que se passe-t-il ensuite ?

By

Deux astronautes de la NASA ont récemment rencontré un accident lors de leur sortie dans l'espace à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Alors qu'ils effectuaient une maintenance de routine, Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara ont accidentellement perdu un sac d'outils, qui a dérivé dans le vide de l'espace. Malgré ce revers, ils ont quand même réussi à atteindre l’un de leurs objectifs majeurs lors de la sortie dans l’espace.

La NASA a révélé que les contrôleurs de vol avaient remarqué le sac à outils à la dérive grâce aux caméras externes de la station. Heureusement, les outils contenus dans le sac n’étaient pas cruciaux pour le reste de la sortie dans l’espace. Meganne Christian, une astronaute de réserve de l'Agence spatiale européenne, a partagé des images du moment où le sac à outils s'est envolé, mentionnant qu'il a été vu pour la dernière fois par l'astronaute Satoshi Furukawa, en orbite au-dessus du mont Fuji.

La trajectoire du sac indique qu'il n'entrera pas en collision avec la Station spatiale internationale, garantissant ainsi la sécurité de la station et de son équipage. Il devrait cependant rester en orbite plusieurs mois avant de descendre progressivement dans l'atmosphère terrestre. Une fois dans l’atmosphère, la nature réfléchissante du sac peut le rendre visible aux observateurs du ciel sur Terre.

Jonathan McDowell, astronome et astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a confirmé que le sac à outils est désormais officiellement suivi comme un nouvel objet orbital. Il est intéressant de noter que les personnes intéressées peuvent surveiller sa position en temps réel via le site Web de suivi par satellite N2YO.com.

Cet incident n’est pas la première fois qu’un sac à outils est perdu dans l’espace. En 2008, l'astronaute Heidemarie Stefanyshyn-Piper a connu un accident similaire lorsqu'un petit sac à outils s'est détaché lors de travaux de maintenance sur les panneaux solaires de la station spatiale.

Bien que la perte d'un sac à outils puisse sembler insignifiante dans l'immensité de l'espace, la NASA estime que le sac et son contenu ont une valeur d'environ 100,000 XNUMX dollars, ce qui en fait l'un des objets les plus importants jamais disparus lors d'une sortie dans l'espace.

Ainsi, même si les astronautes ont peut-être perdu un important sac d’outils, l’incident rappelle la nature complexe et imprévisible de l’exploration spatiale.