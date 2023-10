La redécouverte de Zealandia : cartographie d'un ancien continent englouti

Des géoscientifiques ont récemment dévoilé une carte révolutionnaire de Zealandia, un continent perdu situé sous la surface de l'océan. Zealandia, également connue sous le nom de Te Riu-a-Māui en langue maorie, a été officiellement reconnue comme continent en 2017. Cette masse continentale submergée s'est détachée de l'Australie il y a environ 80 millions d'années et s'étend sur une superficie d'environ 1,900,000 XNUMX XNUMX miles carrés, située entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Zélande et les îles françaises de Nouvelle-Calédonie.

Pour la première fois, des scientifiques ont dévoilé des informations détaillées sur la composition rocheuse, l'activité volcanique et les caractéristiques sédimentaires de Zealandia, bien que seulement 5 % du continent soit visible pour les chercheurs. La cartographie a été rendue possible grâce à l'étude d'échantillons de roches prélevés dans les fonds marins près de la Nouvelle-Calédonie. Les résultats ont été récemment publiés dans la revue Tectonics.

Les chercheurs pensent que Zealandia s'est séparée du supercontinent Gondwana, une ancienne masse continentale qui comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Arabie, Madagascar, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique actuels. On pense que le processus de séparation de Zealandia a été influencé par l'activité volcanique, le magma en fusion s'écoulant des fissures et des fissures à mesure que le continent s'étirait et s'amincissait.

La carte nouvellement créée de Zealandia a des implications significatives. Il a le potentiel de fournir des informations précieuses sur les ressources naturelles, la faune et les risques naturels de la Nouvelle-Zélande. Avant de sombrer sous l’océan, Zealandia abritait un large éventail de créatures disparues. Les archéologues ont mis au jour des fossiles bien conservés vieux de 3 millions d'années, qui appartiendraient à d'anciennes espèces d'oiseaux qui pourraient avoir joué un rôle dans l'évolution des manchots d'aujourd'hui.

Une autre créature fascinante qui parcourait potentiellement Zealandia était le mammifère Saint Bathans. Cette espèce de mammifère « archaïque » qui a survécu tardivement a suscité un intérêt considérable parmi les chercheurs et témoigne de la biodiversité unique qui prospérait autrefois sur Zealandia.

La cartographie de Zealandia marque une étape importante dans notre compréhension de l'histoire géologique de la Terre. En perçant les secrets de ce continent englouti, les scientifiques espèrent mieux comprendre le passé de notre planète et les créatures remarquables qui l'habitaient.

