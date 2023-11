La recherche fascinante du dernier ancêtre commun universel de la vie

Les scientifiques sont depuis longtemps captivés par le mystère des origines de la vie. L’une des questions les plus intrigantes est de savoir qui ou quoi était le dernier ancêtre commun universel (LUCA) de tous les organismes vivants ? Une étude récente menée par les biologistes Tara Mahendrarajah et Anja Spang, ainsi que par des partenaires collaborateurs, apporte un nouvel éclairage sur cet ancien ancêtre.

En utilisant une nouvelle approche de datation moléculaire, les chercheurs ont estimé que LUCA vivait il y a entre 4.32 et 4.52 milliards d’années, une époque où notre planète en était encore à ses balbutiements. L'apparence de LUCA reste un mystère, mais on pense qu'il s'agissait d'une cellule contenant des constituants essentiels tels que des protéines ribosomales et de l'ATP synthase. Ces protéines centrales se trouvent dans les bactéries, les archées et les eucaryotes, indiquant leur héritage ancestral commun.

Bien que l’âge estimé de LUCA concorde étroitement avec les estimations précédentes, l’étude a fourni des informations intrigantes ailleurs dans l’arbre évolutif de la vie. Contrairement à la croyance selon laquelle les archées, d'anciennes bactéries, étaient antérieures aux bactéries d'aujourd'hui, la nouvelle approche de datation révèle que le dernier ancêtre commun des archées connues existait il y a entre 3.37 et 3.95 milliards d'années. Cela implique que les formes antérieures d’archées pourraient avoir disparu ou rester inconnues.

De plus, le dernier ancêtre commun des eucaryotes, organismes dotés de cellules contenant un noyau comme les plantes et les animaux, est apparu il y a entre 1.84 et 1.93 milliard d'années. Cette découverte remet en question l’idée selon laquelle les eucaryotes représentent une branche distincte de l’arbre de vie. Au lieu de cela, ils sont une fusion de branches bactériennes et archéennes, incarnant l’interconnexion de toute vie sur Terre.

Comprendre LUCA et ses descendants a des implications considérables. L’amélioration de nos connaissances sur les débuts de la vie microbienne permet de mieux comprendre le cycle des nutriments, de prédire les futurs modèles de biodiversité et même de comprendre l’évolution des organismes en réponse au changement climatique.

