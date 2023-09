Une nouvelle technique d’IA peut aider à identifier la vie ancienne sur Terre et sur d’autres planètes

Les scientifiques ont développé une nouvelle méthode qui utilise l’apprentissage automatique pour déterminer si les échantillons de roche contiennent des preuves de vie ancienne. Les chercheurs, dirigés par le minéralogiste Bob Hazen, ont utilisé un système d’intelligence artificielle (IA) pour analyser des échantillons contenant du carbone. L’IA a pu faire la différence entre les échantillons vivants et non vivants, et a même classé les échantillons vivants en deux catégories : « récemment vivants » et « vivants dans un passé ancien ». La technique, qui a démontré un taux de précision d'environ 90 %, pourrait être utilisée pour trancher les débats sur l'origine de certains échantillons de roches, comme le chert Apex d'Australie occidentale.

La méthode de l’IA adopte une approche plus large que les techniques traditionnelles qui recherchent des biosignatures spécifiques associées à la vie. Au lieu de cela, il recherche des modèles et des différences dans la distribution des molécules. L’équipe a analysé 134 échantillons contenant du carbone, y compris des spécimens biologiques et des substances abiotiques. En utilisant une technique appelée spectrométrie de masse par chromatographie en phase gazeuse par pyrolyse, ils ont collecté une énorme quantité de données sur les échantillons. La complexité de ces données a rendu difficile pour les humains d’identifier des modèles, mais le système d’IA a réussi à le faire.

Cette nouvelle méthode a non seulement des implications pour la compréhension de la vie ancienne sur Terre, mais également pour la recherche de la vie extraterrestre. Alors que le rover Perseverance de la NASA explore actuellement Mars et collecte des échantillons de roche, la nécessité de distinguer avec précision les caractéristiques géologiques et les signes potentiels de vie est cruciale. La méthode de l’IA offre une solution potentielle, car elle pourrait détecter des modèles moléculaires différents de tout ce que l’on voit sur Terre. Cependant, d’autres expériences et analyses seraient nécessaires pour confirmer l’existence d’une vie extraterrestre.

Cette recherche représente une avancée significative en astrobiologie, offrant un outil précieux pour étudier la vie ancienne sur Terre et potentiellement identifier des signes de vie sur d’autres planètes. Comme l'explique le professeur Hazen, les possibilités sont « très tentantes » et pourraient conduire à des découvertes passionnantes sur les origines de la vie et notre place dans l'univers.

La source:

- Actes de l'Académie nationale des sciences