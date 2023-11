Trouver de nouvelles possibilités : explorer la formation de pegmatites riches en lithium

By

L’importance commerciale du lithium continue de croître, sa production provenant principalement de pegmatites lithium-césium-tantale (LCT). Ces roches remarquables présentent des textures ultra-grossières saisissantes ; cependant, leur découverte s'est révélée insaisissable en raison de leur petite taille et de leur classification antérieure comme de simples curiosités géologiques. En conséquence, l’exploration des pegmatites LCT reste un défi en raison des connaissances limitées dans ce domaine.

Classiquement, l'exploration minérale débute par des recherches ciblées de l'environnement propice à la formation d'un minéral spécifique. Bien qu'il existe différents modèles génétiques guidant l'exploration de minerais comme le cuivre et l'or, les modèles disponibles pour les pegmatites LCT sont rares. Lot Koopmans et coll. chercher à faire la lumière sur les mystères entourant l’exploration du lithium. Koopmans explique que la compréhension de l'histoire géologique de certains environnements qui facilitent la formation des pegmatites LCT est primordiale pour les localiser.

Historiquement, deux hypothèses principales ont expliqué la genèse des pegmatites : le fractionnement extrême d'un corps granitique parental ou la fusion partielle à faible degré d'une roche métamorphique. Cependant, Koopmans et al., dans leurs études sur les pegmatites au Zimbabwe et aux États-Unis, ont rencontré des preuves de terrain qui défiaient toute explication utilisant ces modèles conventionnels. Les auteurs n’ont trouvé aucune explication alternative satisfaisante disponible dans la littérature existante.

Après avoir participé à des discussions stimulantes lors de conférences spécifiques à une discipline, les chercheurs ont synthétisé leurs observations et calculs thermodynamiques pour proposer un modèle pétrogénétique innovant à plusieurs étapes. Dans ce modèle, les roches métasédimentaires subissent une fusion partielle au cours d'un métamorphisme prograde, produisant une fonte granitique modérément enrichie qui cristallise sous forme d'intrusion granitique. Par la suite, ce granite est refondu, créant une masse fondue hautement enrichie qui cristallise finalement sous forme de pegmatite riche en lithium.

Ce mécanisme nouvellement proposé répond à des contraintes géochimiques et géochronologiques antérieures que les modèles précédents ne pouvaient pas expliquer de manière satisfaisante. Koopmans exprime son optimisme quant aux recherches futures, déclarant que la prochaine étape consistera à trouver le bon domaine et la bonne méthodologie pour étudier ces processus de formation de pegmatite. Cela peut impliquer l'incorporation de nouveaux systèmes isotopiques pour recueillir des preuves et tester la validité du modèle.

Les recherches menées par Koopmans et al. représente une étape importante vers la découverte des mystères des pegmatites riches en lithium et ouvre la voie à de nouvelles explorations et découvertes dans ce domaine.

FAQ:

Q : Que sont les pegmatites LCT ?

R : Les pegmatites LCT sont des roches qui contiennent de fortes concentrations de lithium, de césium et de tantale.

Q : Quels sont les défis liés à l’exploration des pegmatites LCT ?

R : Les pegmatites LCT sont petites et étaient auparavant considérées comme des curiosités géologiques, ce qui limitait nos connaissances sur leur exploration et les rendait difficiles à trouver.

Q : Quel est le modèle pétrogénétique proposé pour la formation de pegmatites riches en lithium ?

R : Le modèle proposé suggère que les roches métasédimentaires subissent une fusion partielle au cours du métamorphisme, formant une intrusion granitique modérément enrichie. Ce granite est ensuite refondu, ce qui donne lieu à une fusion hautement enrichie qui forme une pegmatite riche en lithium lors de la cristallisation.