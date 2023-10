Comment observer en toute sécurité l'éclipse solaire annulaire

Samedi, une rare éclipse solaire annulaire sera visible à travers les États-Unis, attirant potentiellement des millions de spectateurs. Cependant, regarder le soleil à l’œil nu peut provoquer de graves dommages aux yeux et à la rétine. Les astronomes conseillent fortement d'utiliser des lunettes d'éclipse solaire approuvées ou des visionneuses solaires portables pour observer l'événement en toute sécurité. Ces lunettes spécialisées sont 100,000 XNUMX fois plus sombres que les lunettes de soleil ordinaires et bloquent presque toute la lumière visible, infrarouge et ultraviolette. Ils sont soumis à une norme de sécurité internationale pour garantir une protection maximale.

Heureusement, les lunettes à éclipse solaire sont largement disponibles et peuvent être achetées ou obtenues gratuitement. De nombreuses bibliothèques à travers le pays offrent des lunettes gratuites, grâce au financement fourni par les autorités et organisations locales. Le Space Science Institute a distribué 5 millions de verres à 10,000 XNUMX bibliothèques, et une carte des bibliothèques participantes est disponible sur son site Web. À Memphis, Tennessee, les résidents peuvent acquérir des lunettes dans les bibliothèques ou les acheter dans une boutique éphémère.

Lorsque vous achetez des lunettes en ligne, il est essentiel de vous assurer qu’elles proviennent de fournisseurs agréés. L'American Astronomical Society tient à jour une liste de fournisseurs vérifiés. Amazon propose également une variété de lunettes certifiées pour l'éclipse solaire, mais il convient de faire preuve de prudence pour éviter les produits contrefaits ou dangereux.

Regarder directement le soleil pendant une éclipse solaire peut provoquer la cécité ou une vision perturbée, même dans des endroits sans vue sur la spectaculaire éclipse partielle. Les rayons solaires concentrés de l’éclipse peuvent traverser les objectifs des appareils photo, les télescopes et les jumelles, ceux-ci ne doivent donc pas être utilisés sans filtres appropriés. Une éclipse annulaire est différente d’une éclipse totale, car la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre et apparaît comme un disque sombre plus petit devant le soleil. Cela crée l'illusion d'un anneau de feu.

L'éclipse solaire annulaire sera d'abord visible dans l'Oregon et se déplacera à travers les États-Unis avant de se poursuivre au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les spectateurs sont invités à porter des lunettes appropriées et à prendre des précautions pour profiter en toute sécurité de cet événement céleste rare.

Sources:

- la NASA

– Institut des sciences spatiales

– Optique papier américaine

– Société astronomique américaine