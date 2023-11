La pluie de météores taurides : un événement céleste spectaculaire

Si vous êtes amateur d'observation des étoiles, marquez sur votre calendrier la première quinzaine de novembre car vous pourriez être témoin d'une vue à couper le souffle dans le ciel nocturne : un météore tauride. La pluie de météores Taurides est un événement céleste unique et de longue durée qui offre un spectacle enchanteur de boules de feu lentes. Bien que la lumière de la lune décroissante puisse gêner l'observation nocturne jusqu'au 9 novembre environ, vous pouvez toujours vous attendre à voir environ 10 météores par heure jusqu'au 13 novembre, avec des taux de trois à quatre par heure de fin octobre à fin novembre.

Une caractéristique exceptionnelle des météores taurides est qu’ils peuvent être observés aussi bien le soir que le matin. Cela est dû au rayonnement de la douche, qui est situé à environ 5 degrés au sud du célèbre amas d'étoiles des Pléiades et reste élevé toute la nuit. Plus le rayonnement d’une pluie de météores est élevé, plus grandes sont les chances de repérer des météores dans tout le ciel. Le flux de débris des Taurides se distingue également par le fait qu’il contient des fragments plus gros que d’autres comètes, ce qui entraîne des éclats occasionnels de météores exceptionnellement brillants, appelés « boules de feu ». Ces boules de feu affichent une superbe gamme de couleurs, notamment le jaune, l'orange, le vert, le rouge et le bleu.

La pluie de météores Tauride provient de la comète périodique 2P/Encke, qui détient le record de la période orbitale la plus courte de toutes les comètes connues, effectuant un tour du soleil en seulement 3.3 ans. En 2023, la comète a traversé le système solaire interne, atteignant son point le plus proche de la Terre le 24 septembre et son périhélie, son point le plus proche du soleil, le 22 octobre. Cette comète récurrente a été repérée pour la première fois par les astronomes français Pierre Méchain et Charles Messier en 1786, suivis par Caroline Herschel et Jean-Louis Pons. Cependant, c'est l'astronome allemand Johann Franz Encke qui a déduit que ces observations concernaient le même objet et a correctement prédit son retour en 1822, ce qui a valu à la comète sa désignation « 2P » et a assuré la place d'Encke dans l'histoire astronomique.

Alors, prenez une couverture, trouvez un endroit confortable et levez les yeux pour assister à la fascinante pluie de météores des Taurides. C'est un spectacle astronomique qui vous laissera bouche bée devant les merveilles de l'univers.

QFP

