La dernière super lune de 2023 : un événement céleste spectaculaire

L’année 2023 a été remarquable pour les observateurs du ciel, offrant une série d’événements célestes à couper le souffle. D’une rare double super lune à une magnifique pluie de météores des Perséides, les passionnés d’observation des étoiles ont eu droit à une extravagance visuelle. Préparez-vous maintenant pour la grande finale alors que la dernière super lune de 2023 ornera le ciel les jeudi 28 et vendredi 29 septembre.

Les superlunes, caractérisées par leur proximité avec la Terre, se produisent lorsque la Lune est au périgée ou à proximité, son point le plus proche de notre planète. Au périgée total, la Lune se trouve à environ 225,804 363,396 milles (14 XNUMX km) de la Terre. Lors d'une super lune, la pleine lune apparaît un tiers plus brillante et jusqu'à XNUMX % plus grande que d'habitude, rayonnant une lueur captivante dans tout le ciel nocturne.

Cette dernière super lune, connue sous le nom de « Lune des récoltes » dans l'hémisphère nord, coïncide avec l'équinoxe de septembre. Dans les temps anciens, lorsque les récoltes étaient récoltées manuellement, la Harvest Moon fournissait une lumière du jour supplémentaire pour terminer la récolte avant l’hiver. Sa luminosité permettait d'éclairer la soirée après le coucher du soleil, prolongeant ainsi de précieuses heures de travail.

La super lune atteindra sa luminosité maximale à 09h57 UTC (ou 05h57 EST) le vendredi 29 septembre. Pour les observateurs de l'hémisphère occidental, la meilleure heure d'observation aura lieu tôt le vendredi matin, avant que la lune ne se couche. l'ouest. Dans l'hémisphère oriental, vendredi soir sera l'occasion idéale d'assister au lever de la lune.

Pour apprécier pleinement la splendeur de la super lune, il est conseillé de trouver un endroit avec une pollution lumineuse minimale et un ciel dégagé. L'illusion d'optique qui se produit lorsque la lune est proche de l'horizon lors de son lever ou de son coucher crée un effet visuel époustouflant, la faisant paraître plus grande que les objets environnants.

Alors que 2023 connaît une série exceptionnelle de super lunes, l'année prochaine n'offrira que deux occasions d'assister à ces phénomènes célestes captivants : une le 18 septembre et une autre le 17 octobre. Alors, saisissez la dernière super lune de cette semaine et plongez-vous dans ce spectacle impressionnant. de notre compagnon céleste.

