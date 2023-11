Un sac à outils perdu devient une vue céleste improbable dans le ciel nocturne

Alors que la Station spatiale internationale (ISS) poursuit son voyage dans l’espace, un ajout particulier a attiré l’attention des observateurs du ciel. Le sac à outils d'un astronaute, accidentellement laissé à la dérive lors d'une sortie dans l'espace de routine, est désormais en orbite autour de la Terre et est devenu un nouveau spectacle dans le ciel nocturne.

L'incident s'est produit plus tôt ce mois-ci alors que les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara effectuaient des travaux de maintenance à l'extérieur de la station spatiale. L'un de leurs sacs à outils s'est échappé inaperçu et a commencé sa propre orbite indépendante autour de la planète.

Malgré les inquiétudes concernant d'éventuelles menaces pour l'ISS, l'analyse de la NASA a confirmé que le sac à outils présente peu de risque de collision avec la station. L’équipage à bord et la station spatiale étant jugés sûrs, aucune action immédiate n’est requise.

Bien que techniquement considéré comme perdu, le sac à outils s’est maintenant transformé en une « étoile » artificielle inattendue. Selon l'astronome expert Dave Dickinson, le sac peut être repéré environ une minute avant l'orbite de la station spatiale. Avec une magnitude stellaire de +6, il peut s'avérer difficile à observer à l'œil nu, mais pourrait potentiellement être distingué dans le ciel nocturne à l'aide de jumelles.

La magnitude stellaire est une mesure utilisée pour décrire la luminosité apparente des objets célestes. Allant de -30 à +30, l'échelle attribue des nombres plus petits aux objets les plus brillants et des nombres plus grands aux plus faibles. Par exemple, la pleine lune a une magnitude de -12.6, tandis qu'un corps céleste plus sombre peut avoir une magnitude de +10 ou plus.

Pour ceux qui cherchent à assister à ce phénomène unique, Meganne Christian de l'Agence spatiale européenne a partagé des images enregistrées par la NASA du sac à outils flottant lors de la sortie dans l'espace du 1er novembre. Pour augmenter les chances de le repérer, les observateurs du ciel doivent d'abord déterminer quand l'ISS passera au-dessus de leur tête à l'aide de l'application mobile ou du site Web Spot the Station de la NASA. L’ISS, généralement le troisième objet le plus brillant du ciel nocturne, ressemble à l’œil nu à un avion se déplaçant rapidement.

Avec des jumelles à la main, les observateurs peuvent scanner légèrement en avant de la trajectoire de la station spatiale, à la recherche d'un objet mobile faible ouvrant la voie. La trousse à outils devrait rester visible pendant plusieurs mois avant de descendre progressivement et de brûler sans danger dans l'atmosphère terrestre, à la suite du sort d'autres petits objets en orbite terrestre basse.

Q : Comment la trousse à outils s'est-elle perdue dans l'espace ?

R : Le sac à outils a été perdu par inadvertance lors d'une sortie dans l'espace alors que les astronautes de la NASA effectuaient des travaux de maintenance à l'extérieur de l'ISS.

Q : Y a-t-il un danger pour la Station spatiale internationale ?

R : La NASA a déterminé qu'il y a peu de risque que le sac à outils entre en collision avec la station spatiale, et l'équipage et la station sont considérés comme sûrs.

Q : Comment puis-je repérer la trousse à outils en orbite ?

R : Pour augmenter vos chances de repérer la trousse à outils, utilisez des jumelles et déterminez d'abord quand l'ISS passera au-dessus de votre tête à l'aide de l'application mobile ou du site Web Spot the Station de la NASA. Ensuite, scannez légèrement en avant de la trajectoire de la station spatiale pour trouver un faible objet en mouvement qui ouvre la voie.

Q : Qu'arrivera-t-il au sac à outils ?

R : La trousse à outils restera probablement visible dans le ciel nocturne pendant quelques mois avant que son orbite ne se dégrade progressivement. Finalement, il tombera vers la Terre et brûlera sans danger dans l’atmosphère comme d’autres petits objets en orbite terrestre basse.