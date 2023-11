Préparez-vous pour un spectacle éblouissant : la pluie de météores des Léonides

By

Si le ciel est dégagé tôt mardi matin, ne manquez pas l'occasion d'assister à un événement céleste époustouflant. La pluie de météores Léonides, caractérisée par une explosion lumineuse d’étoiles filantes, pourrait être visible si vous trouvez un point sombre pour contempler le ciel nocturne.

Chaque mois de novembre, la Terre traverse une vaste étendue de glace et de poussière laissée par la comète Tempel-Tuttle, officiellement connue sous le nom de 55P/Tempel-Tuttle. Cette comète, découverte en 1865, tourne autour du Soleil et croise la trajectoire de la Terre environ tous les 33 ans. Après sa dernière rencontre en 1998, elle se trouve actuellement bien au-delà de l'orbite de Saturne et revient progressivement vers sa prochaine approche en 2031.

En novembre, notre planète traverse les restes de la comète Tempel-Tuttle, ce qui donne lieu à la pluie annuelle de météores Léonides. Les observateurs patients peuvent repérer plusieurs météores brillants traversant le ciel chaque nuit depuis la constellation du Lion entre le 3 novembre et le 2 décembre. Cependant, le pic de la pluie de météores se produit vers le 17 novembre, lorsque la Terre traverse la partie la plus dense du flux de débris de la comète. Durant ce pic, vous pouvez vous attendre à voir entre 10 et 15 météores par heure, ce qui constitue un spectacle impressionnant.

Les météores Léonides sont connus pour leur vitesse élevée, dépassant les 70 kilomètres par seconde, ce qui les rend exceptionnellement brillants. Ils laissent souvent derrière eux des traînées lumineuses de gaz ionisés appelées « trains persistants », qui peuvent persister dans l’atmosphère pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, après la disparition du météore.

Il est intéressant de noter que les Léonides de cette année pourraient connaître un pic supplémentaire le matin du mardi 21 novembre 2023. Les recherches de l'astronome Mikhail Maslov suggèrent que la Terre croisera la traînée de débris concentrés libérés par la comète Tempel-Tuttle en 1733, ce qui entraînerait une activité météorique accrue. Si les prédictions de Maslov se vérifient, ce deuxième pic pourrait générer des météores encore plus brillants que d'habitude, offrant un spectacle remarquable aux observateurs du ciel malgré la présence d'une Lune gibbeuse croissante.

FAQ:

Q : Quel est le meilleur moment pour observer la pluie de météores Léonides ?

R : Le pic de la pluie de météores des Léonides se produit généralement vers le 17 novembre de chaque année, mais les observateurs patients peuvent repérer des météores entre le 3 novembre et le 2 décembre.

Q : Où dois-je regarder dans le ciel pour voir la pluie de météores Léonides ?

R : Les météores semblent rayonner vers l’extérieur de la constellation du Lion. Regardez vers la constellation du Lion et scrutez le ciel à la recherche d’étoiles filantes.

Q : À quelle vitesse les météores Léonides se déplacent-ils ?

R : Les météores Léonides se déplacent à des vitesses supérieures à 70 kilomètres par seconde, ce qui les rend incroyablement rapides et brillants.

Q : Que sont les trains persistants ?

R : Les trains persistants sont des traînées lumineuses de gaz ionisés laissées par les météores, qui peuvent rester visibles dans l’atmosphère pendant des minutes, voire des heures après le passage du météore.