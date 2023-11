Les dangers cachés et les coûts élevés de l’exploration spatiale

L’exploration spatiale captive depuis longtemps l’imagination des gens du monde entier, avec des visions d’astronautes vivant sur la Lune et voyageant vers des planètes lointaines. Cependant, la réalité de ces projets est bien plus complexe et difficile qu’on pourrait le croire. Selon Sarah Scoles dans Scientific American, les dangers posés par les environnements extraterrestres et les coûts financiers exorbitants sont sérieusement sous-estimés.

L’un des principaux obstacles aux voyages spatiaux humains est l’effet néfaste qu’ils ont sur le corps humain. L’espace est rude et impitoyable pour les formes de vie qui ont évolué sur Terre. Les conditions de faible gravité provoquent une fonte musculaire, inhibent la croissance osseuse et perturbent les rythmes circadiens. Vivre dans l’espace a également un impact négatif sur le microbiome humain, affaiblit le système immunitaire et le cœur et endommage la vue. De plus, les rayonnements dans l’espace posent un risque important pour la santé, augmentant les risques de cancer et même de mal des rayons.

Le rayonnement dans l’espace diffère des types de rayonnement que nous rencontrons sur Terre. Il est constitué de particules à haute énergie qui se déplacent à des vitesses proches de la lumière. Sur Terre, nous sommes protégés des radiations par notre champ magnétique et notre atmosphère. Or, dans l’espace, une telle protection n’existe pas. Les particules du vent solaire piégées dans le champ magnétique terrestre, les particules provenant des éruptions solaires et les rayons cosmiques galactiques provenant d'au-delà de notre système solaire sont tous présents dans l'espace et nuisent à la santé humaine. Se protéger contre ces radiations est extrêmement difficile, surtout lorsqu’on envisage des missions de longue durée sur des planètes lointaines.

Outre les défis physiques, il faut également tenir compte des effets psychologiques. Vivre dans des espaces confinés pendant de longues périodes, subir un emploi du temps monotone et être constamment surveillé par le contrôle de mission peut avoir de graves conséquences sur le bien-être mental d'un astronaute. Des conflits interpersonnels et des problèmes psychologiques ont été observés dans des expériences telles que Biosphère 2, un environnement autonome sur Terre destiné à simuler les conditions de vie dans l'espace.

De plus, les coûts financiers de l’exploration spatiale sont astronomiques. Historiquement, le public s’est montré sceptique quant au financement de tels efforts. Même pendant les missions Apollo, de nombreux Américains doutaient de la valeur de la dépense. Aujourd’hui, selon un sondage Pew, seulement 18 % des personnes interrogées pensent que l’envoi d’astronautes sur Mars devrait être une « priorité absolue ». Construire des modèles commerciaux viables pour le secteur privé pour le tourisme spatial est un défi, et un seul accident pourrait mettre en péril l’ensemble du secteur.

En conclusion, même si l’attrait de l’exploration spatiale est indéniable, le chemin vers des avancées significatives dans ce domaine est beaucoup plus long et ardu qu’on ne le pense généralement. Les dangers pour la santé humaine, le fardeau psychologique des astronautes et les immenses coûts financiers constituent tous des obstacles importants. Ce n’est que grâce à des recherches approfondies et aux progrès technologiques que nous pouvons espérer faire du voyage dans l’espace une entreprise viable et sûre.

La source: Scientific American