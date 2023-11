Décoder le plan corporel énigmatique des étoiles de mer

Au fil des siècles, les scientifiques se sont penchés sur l’anatomie déroutante des étoiles de mer, communément appelées étoiles de mer. Contrairement à la plupart des animaux, les étoiles de mer ne distinguent pas clairement la tête et la queue, ce qui rend difficile la détermination de quelle extrémité est laquelle. Ce plan corporel inhabituel a amené beaucoup de gens à se demander si les étoiles de mer ont une tête. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Stanford et de l’UC Berkeley, dirigée par les enquêteurs du Chan Zuckerberg Biohub San Francisco, a jeté un nouvel éclairage sur cette énigme.

À l’aide de techniques moléculaires et génomiques avancées, l’équipe de recherche a découvert des signatures génétiques intrigantes associées au développement de la tête des étoiles de mer juvéniles. Étonnamment, ces expressions génétiques ont été trouvées presque partout dans l’organisme, alors que les gènes responsables des sections du torse et de la queue étaient largement absents. De plus, des signatures moléculaires généralement associées à la partie la plus antérieure de la tête ont été trouvées au milieu de chaque bras, devenant progressivement plus postérieures vers les bords des bras. Ces résultats remettent en question l’idée selon laquelle les étoiles de mer n’ont pas de tête, suggérant plutôt qu’il s’agit essentiellement de « têtes rampant le long du fond marin », comme l’explique Laurent Formery, l’auteur principal de l’étude.

L'étude, publiée dans Nature, met en évidence l'adaptation évolutive unique des étoiles de mer. Contrairement à la symétrie bilatérale observée chez la plupart des animaux, les étoiles de mer possèdent un quintuple axe de symétrie sans tête ni queue claires. Ce plan corporel non conventionnel a déconcerté les scientifiques pendant des années, les empêchant de comprendre comment la programmation génétique détermine cette symétrie. Des hypothèses antérieures suggéraient que l'axe tête-queue pourrait s'étendre du dos de l'étoile de mer jusqu'à son ventre ou que chaque bras correspondrait à une copie de l'axe observé chez d'autres animaux.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour étudier l’évolution et le développement des étoiles de mer. En déchiffrant l’activité génétique de ces organismes, les scientifiques peuvent mieux comprendre les mécanismes à l’origine de leur plan corporel distinct. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement la nature complexe des étoiles de mer, cette étude marque une avancée significative dans la découverte de leur biologie énigmatique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quel est le plan corporel unique des étoiles de mer ?

R : Les étoiles de mer ont un axe de symétrie quintuple sans distinction claire entre la tête et la queue. Ce plan corporel non conventionnel intrigue les scientifiques depuis de nombreuses années.

Q : Qu’a révélé la récente étude sur les étoiles de mer ?

R : L’étude a révélé des signatures génétiques associées au développement de la tête dans tout l’organisme, ce qui suggère que les étoiles de mer sont essentiellement des « têtes rampant le long du fond marin ».

Q : En quoi les étoiles de mer diffèrent-elles des autres animaux ?

R : Les étoiles de mer présentent un plan corporel non conventionnel qui s'écarte de la symétrie bilatérale observée chez la plupart des animaux. Au lieu de cela, ils ont une symétrie unique quintuple.

Q : Que signifie cette recherche pour notre compréhension de l’évolution des étoiles de mer ?

R : Les résultats remettent en question les hypothèses précédentes et fournissent de nouvelles informations sur la programmation génétique responsable du plan corporel distinctif des étoiles de mer. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement leur évolution.

Q : Pourquoi a-t-il été difficile d’étudier la génétique des étoiles de mer ?

R : Les méthodes traditionnelles de détection de l’expression des gènes ont été principalement développées pour des organismes modèles et ne fonctionnent pas bien dans les tissus des jeunes étoiles de mer. Cela constitue un défi pour les chercheurs qui étudient leur activité génétique.

Q : Comment cette étude contribue-t-elle à notre connaissance des étoiles de mer ?

R : L’étude ouvre la voie à une exploration plus approfondie de la génétique des étoiles de mer, fournissant une base pour comprendre leur biologie et leur évolution uniques. Cela marque une avancée significative dans le décodage du plan corporel énigmatique des étoiles de mer.