La fluorescence chez les mammifères est plus courante qu’on ne le pensait auparavant

By

Une étude récente a révélé que la fluorescence, la capacité d'émettre de la lumière visible sous une lumière ultraviolette (UV), est extrêmement courante chez les mammifères. La recherche, publiée dans la Royal Society Open Science, a révélé que presque tous les mammifères étudiés présentaient une certaine forme de fluorescence. Ce phénomène est causé par certains produits chimiques présents dans les écailles, la peau ou le pelage de l'animal qui absorbent l'énergie de la lumière UV et émettent de la lumière visible.

La fluorescence est un phénomène bien connu chez divers animaux tels que les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons, les coraux, les mollusques et les arthropodes. Cependant, il a été décrit jusqu’à présent moins fréquemment chez les mammifères. L'étude visait à déterminer la prévalence de la fluorescence chez les mammifères et à rechercher s'il existe des avantages ou des fonctions associés à ce phénomène lumineux.

Les chercheurs ont testé divers spécimens de mammifères, dont l’ornithorynque bien-aimé, pour confirmer la présence de fluorescence. En utilisant une technique appelée spectroscopie de fluorescence, ils ont pu analyser le spectre d’émission et confirmer que la lueur observée était bien une fluorescence.

L’étude a révélé que la fourrure blanche, les épines, la peau et les ongles de mammifères tels que les koalas, les diables de Tasmanie, les échidnés à bec court, les wombats, les bandicoots, les bilbies et même les chats présentaient des signes évidents de fluorescence. Les spécimens de musée fraîchement congelés et traités chimiquement présentaient une fluorescence, excluant tout effet potentiel causé par les méthodes de conservation.

Les chercheurs ont également découvert une corrélation entre la fluorescence et les caractéristiques écologiques. Les mammifères nocturnes étaient plus susceptibles de présenter une fluorescence, tandis que les espèces aquatiques présentaient le moins de fluorescence. Cela suggère que la fluorescence pourrait jouer un rôle dans l’amélioration de la visibilité des animaux dans des conditions de faible luminosité.

Bien que la fonction biologique exacte de la fluorescence chez les mammifères reste inconnue, les chercheurs proposent qu'elle puisse servir de signal visuel pour éclaircir les parties du corps de couleur pâle et améliorer la visibilité. Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les animaux qui dépendent de la communication visuelle dans des environnements faiblement éclairés.

Dans l’ensemble, cette étude remet en question la croyance selon laquelle la fluorescence est rare chez les mammifères et met en évidence sa prévalence chez diverses espèces. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes et les fonctions potentielles de la fluorescence chez les mammifères.

Sources:

– Science ouverte de la Royal Society : https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201809

– La conversation : https://theconversation.com/the-many-mammals-that-emit-visible-light-147288