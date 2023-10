L'évolution de l'activité des rayons X M Dwarf au fil du temps

Les naines M, la majorité des étoiles du voisinage stellaire voisin, ont des taux d'évolution nucléaire lents et des changements minimes dans leurs propriétés observables sur des échelles de temps astronomiques. Cependant, ils présentent de puissantes dynamos magnétiques qui entraînent une activité significative des rayons X aux UV par rapport à leurs luminosités bolométriques. Cette activité magnétique diminue avec le temps, ce qui en fait un facteur important dans la détermination de l'âge des naines M.

L'étude de l'activité des rayons X aux UV des naines M est cruciale pour comprendre leur atmosphère extérieure et pour comparer les comportements de différents sous-ensembles de types spectraux. Ceci est particulièrement important pour les naines M avec des intérieurs partiellement ou totalement convectifs.

Outre l’astrophysique stellaire, l’étude de l’activité des rayons X aux UV des naines M au fil du temps est également essentielle pour étudier l’atmosphère et l’habitabilité des exoplanètes qu’elles pourraient héberger. On trouve couramment des exoplanètes de la taille de la Terre en orbite autour des naines M, et on pense que l'échappement thermique, provoqué par l'activité des rayons X vers les UV des naines M, est le mécanisme dominant de perte atmosphérique pour ces planètes.

Le programme Vivre avec une naine rouge a récemment produit des relations calibrées entre l'âge et la rotation des naines M. Ces relations permettent de mieux comprendre comment l’activité des rayons X des naines M évolue au fil du temps. Ces résultats indiquent qu’il existe une première « phase de saturation » au cours de laquelle des niveaux d’activité élevés sont maintenus pendant une période avant qu’un point d’inflexion ne soit atteint. Passé ce point, l’activité diminue à un rythme accéléré. Des études antérieures avaient supposé un niveau d'activité constant pendant la phase de saturation, mais les nouveaux résultats suggèrent qu'une légère diminution se produit pendant cette phase.

En conclusion, l’étude de l’évolution de l’activité des rayons X des naines M au fil du temps est cruciale pour comprendre les propriétés des naines M, ainsi que pour déterminer l’habitabilité des exoplanètes hébergées par ces étoiles.

