Un vaisseau spatial de la NASA se dirige vers un astéroïde riche en métaux rares

La NASA se prépare à lancer la mission Psyché, un vaisseau spatial qui entreprendra un voyage de 2.2 milliards de kilomètres pour étudier un astéroïde rare et riche en métaux au-delà de l'orbite de Mars. Le vaisseau spatial montera à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy, dont le lancement est prévu jeudi à 10 h 16 HE, si le temps le permet. La mission sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube et le site Web de la NASA.

La cible de la mission Psyché est un astéroïde de 140 milles de large nommé Psyché, qui orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter dans la ceinture principale d'astéroïdes. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être le noyau exposé d'un planétésimal brisé, fournissant des informations précieuses sur la formation des planètes.

Le vaisseau spatial transportera plusieurs instruments pour étudier l'astéroïde, notamment un imageur multispectral, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons, un magnétomètre et un instrument radio. Ces instruments aideront les scientifiques à recueillir des données sur la taille, la forme et la composition de l'astéroïde.

Si tout se passe comme prévu, le vaisseau spatial entrera sur l'orbite de Psyché fin juillet 2029 et commencera sa mission en août de la même année. La mission a été brièvement retardée en raison d'un problème avec les propulseurs du vaisseau spatial, mais le problème a depuis été résolu.

La mission Psyché constitue une étape importante pour la NASA, car il s'agit de la première mission visant à explorer un corps planétaire principalement constitué de métal. Les scientifiques espèrent que les données recueillies lors de cette mission fourniront des informations précieuses sur la formation et la composition des astéroïdes et autres corps célestes.

Source : Gizmodo