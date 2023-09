SpaceX lance avec succès la 42e mission Starlink avec la fusée Falcon 9

SpaceX a franchi une nouvelle étape en lançant avec succès sa 42e mission Starlink de l'année. La mission impliquait le décollage d’une fusée Falcon 9 du Space Launch Complex 4E de la base spatiale de Vandenberg en Californie. La fusée transportait un lot de 21 satellites, dans le but de les déployer sur une orbite spécifique de 185×178 milles inclinée à 53 degrés par rapport à l’équateur.

Le propulseur du premier étage de la fusée Falcon 9, qui avait déjà effectué cinq vols, a effectué un atterrissage réussi sur le drone « Bien sûr, je t'aime toujours » dans l'océan Pacifique. Ce booster avait été utilisé pour diverses missions, dont la première mission Tranche 0 pour l'Agence de développement spatial et quatre missions de livraison Starlink antérieures.

Les 21 satellites déployés au cours de cette mission sont les satellites V2 Mini Starlink, introduits plus tôt cette année. Ils sont plus grands que les précédents satellites V1.5, équipés d'antennes améliorées et de panneaux solaires plus grands. Ces améliorations permettent aux satellites V2 Mini de fournir quatre fois plus de bande passante que leurs prédécesseurs.

SpaceX a récemment célébré le fait d'avoir atteint plus de deux millions d'abonnés dans plus de 60 pays pour son service Internet Starlink. Depuis 2019, la société a lancé 5,157 4,807 satellites, dont 4,776 XNUMX sont toujours en orbite et XNUMX XNUMX fonctionnent normalement.

Ce lancement réussi contribue à l'objectif de SpaceX de fournir une couverture mondiale à large bande grâce à sa constellation Starlink en pleine croissance. À mesure que la société continue d’augmenter le nombre de satellites en service, davantage d’utilisateurs dans le monde bénéficieront d’un accès Internet haut débit fiable.

Sources:

– Chaîne YouTube SpaceX

– Jonathan McDowell, Centre Harvard-Smithsonian d'astrophysique