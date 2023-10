SpaceX Falcon 9 lance avec succès 21 satellites Starlink depuis la base spatiale de Vandenberg

By

Tôt ce matin, une fusée SpaceX Falcon 9 a décollé de la base spatiale de Vandenberg en Californie, mettant avec succès 21 satellites Starlink en orbite. Ce lancement marque la première des deux missions de livraison Starlink prévues dans la journée.

La fusée Falcon 9, propulsée par neuf moteurs Merlin 1D, a décollé à 1h23 PDT. Après le décollage du Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), la fusée s'est engagée sur une trajectoire vers le sud-est. Ce lancement est remarquable car il s'agit de la 22e mission réalisée par SpaceX depuis la côte ouest cette année, ainsi que du 75e lancement orbital de 2023 pour l'entreprise.

Un aspect remarquable de cette mission est la réutilisation du booster du premier étage. Ce booster particulier a effectué 16 vols, après avoir été utilisé dans des missions telles que Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, etc. Après la phase principale de combustion, qui a duré environ deux minutes et demie, le premier étage a atterri avec succès sur le drone nommé « Bien sûr, je t'aime toujours » dans l'océan Pacifique.

Le déploiement des 21 satellites V2 Mini Starlink devrait avoir lieu environ une heure après le lancement. Ces satellites constituent la prochaine génération de vaisseaux spatiaux Starlink, équipés d'antennes améliorées et de panneaux solaires plus grands. Par rapport à leurs prédécesseurs, les satellites V2 Mini ont la capacité de fournir une bande passante quatre fois supérieure. Le lancement d'aujourd'hui marque la 28e fois que le modèle V2 Mini est utilisé depuis son introduction plus tôt cette année.

En plus de ce lancement, une autre fusée Falcon 9 devrait décoller plus tard dans la journée depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Cette mission transportera une charge utile record de 23 satellites V2 Mini Starlink, le nombre le plus élevé à être déployé sur une seule mission.

Il est clair que SpaceX continue de faire des progrès significatifs dans sa constellation de satellites Starlink, élargissant encore sa couverture mondiale à large bande et ouvrant la voie à une meilleure connectivité Internet dans le monde entier.

Définitions:

– Falcon 9 : Une fusée orbitale à deux étages développée et fabriquée par SpaceX pour le transport de satellites et d'engins spatiaux dans l'espace.

– Starlink : une constellation Internet par satellite en cours de construction par SpaceX offrant une couverture mondiale à haut débit.

– Vandenberg Space Force Base : base de la force spatiale américaine située au nord-ouest de Lompoc, en Californie.

– Lancement orbital : Processus d’envoi d’une fusée ou d’un vaisseau spatial en orbite autour d’un corps céleste.

