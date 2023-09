SpaceX s'apprête à lancer un autre lot de satellites Starlink

SpaceX devrait lancer un autre groupe de satellites pour son service Internet Starlink depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. La mission, connue sous le nom de Starlink Group 7-2, déploiera 21 satellites Starlink de deuxième génération en orbite. Ces satellites sont une version condensée des satellites Starlink V2 grandeur nature qui seront lancés à l'avenir à l'aide du véhicule Starship.

La fusée Falcon 9 décollera de la base spatiale de Vandenberg et le premier étage se séparera après environ deux minutes et demie. Le booster, désigné B1071, tentera ensuite d’atterrir sur le drone stationné au large des côtes de la Basse-Californie. En cas de succès, il s'agira du 11e vol du booster et de la huitième fois qu'il atterrit sur le drone.

Pendant ce temps, le deuxième étage achèvera son premier brûlage pour atteindre une orbite de stationnement initiale. Après 45 minutes de côte, il effectuera un deuxième tir pour atteindre l'orbite finale prévue. A T+1 heure, 2 minutes et 19 secondes après le lancement, les 21 satellites seront déployés.

Selon les statistiques de Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ce lancement portera le nombre total de satellites Starlink lancés à 5,070 1.5. SpaceX a précédemment déclaré avoir plus de 60 million d'abonnés Starlink et le service est disponible dans plus de XNUMX pays.

Le lancement sera diffusé en direct, offrant aux téléspectateurs une place au premier rang pour assister à une autre étape importante dans les efforts continus de SpaceX pour étendre son service Internet Starlink et sa couverture mondiale.

