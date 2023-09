À l'écoute du signal de l'âge des ténèbres de l'univers depuis la face cachée de la Lune

Les chercheurs se lancent dans une mission ambitieuse appelée Lunar Surface Electromagnétique Experiment-Night (LuSEE-Night) pour écouter un signal radio provenant de « l’âge des ténèbres » de l’univers. Ce signal représente un écart de 400 millions d'années dans notre compréhension de l'histoire de l'univers, une époque antérieure aux étoiles et connue sous le nom d'Âge des Ténèbres. Le signal radio ne peut pas être mesuré depuis la Terre en raison de l’absorption, de la réfraction et de la réflexion du signal par notre atmosphère, ainsi que des interférences de nos propres appareils électroniques et communications.

LuSEE-Night, une collaboration entre la NASA et le ministère de l'Énergie, vise à tester des équipements et des techniques dans l'environnement lunaire difficile. L'antenne de l'expérience, actuellement en construction par l'équipe du Berkeley Lab, tentera de se connecter à ces anciennes ondes radio. La face cachée de la Lune offre un environnement vierge et radio-silencieux, permettant la détection de ce signal. Cependant, opérer sur la face cachée de la Lune présente des défis tels que des variations extrêmes de température et la nécessité d’une communication via un satellite relais.

On suppose que le signal de l’Âge des Ténèbres est une baisse de fréquence causée par l’hydrogène gazeux qui dominait l’univers pendant cette période, absorbant l’énergie du fond cosmique des micro-ondes. LuSEE-Night écoutera les fréquences comprises entre 0.5 et 50 mégahertz, mais des expériences plus sensibles pourraient être nécessaires pour détecter le signal faible. En étudiant cette période, les chercheurs espèrent comprendre l’évolution de l’univers primitif et son lien avec l’univers que nous voyons aujourd’hui.

L’expérience LuSEE-Night utilisera des paires d’antennes de six mètres de long chacune pour collecter les ondes radio. Ces antennes seront déployées à partir d’un cube d’un mètre de côté une fois l’expérience atterrie sur la Lune. Pour garantir les meilleures chances de détecter le signal de l’Âge des Ténèbres, l’équipe du Berkeley Lab a effectué des simulations, construit et testé des modèles d’antenne et calibré l’électronique. Ils ont également développé une plaque tournante permettant de faire tourner périodiquement les antennes pour une couverture optimale.

LuSEE-Night représente un effort scientifique important, non seulement pour écouter un signal de l'âge des ténèbres, mais aussi pour démontrer la faisabilité de l'atterrissage d'un instrument scientifique sur la face cachée de la Lune. Le succès de cette mission pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour de futures expériences et élargir notre compréhension des premières époques de l'univers.

Sources:

– Centre national de calcul scientifique pour la recherche énergétique (NERSC)

– Laboratoire national Lawrence Berkeley (Berkeley Lab)