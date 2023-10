Installation des larves de coraux : comprendre le rôle des micro-organismes

By

Les efforts de restauration des récifs reposent en grande partie sur une installation réussie des larves de coraux, mais avec les perturbations croissantes causées par les perturbations liées au changement climatique, parvenir à une installation fiable dans des conditions d'aquaculture est devenu un défi. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs visait à étudier le rôle des micro-organismes dans la colonisation des larves de coraux.

L'étude s'est concentrée sur l'installation de larves de l'espèce de corail Acropora tenuis, qui ont été exposées à des biofilms microbiens cultivés dans différentes conditions. La composition de la communauté du biofilm a été analysée à l'aide de techniques de séquençage génétique. Les chercheurs ont découvert que diverses communautés de biofilms étaient en corrélation avec une forte implantation larvaire. Des taxons spécifiques, tels que Myxoccales sp., Granulosicoccus sp., Alcanivoraceae sp., JTB23 sp. (Gammaproteobacteria) et Pseudovibrio denitrificans étaient associés à un tassement élevé. D'autre part, des taxons étroitement liés à Reichenbachiella agariperforans, Pleurocapsa sp., Alcanivorax sp., Sneathiella limmimaris, ainsi que plusieurs diatomées et algues brunes étaient associés à un faible peuplement.

L’étude a également révélé la présence de nœuds spécifiques dans le réseau microbien qui facilitaient les connexions entre les communautés de faible et de forte densité de peuplement. Ces informations donnent un aperçu des mécanismes d’assemblage communautaire qui conduisent à l’établissement.

L’amélioration de l’installation des larves de coraux en aquaculture est cruciale pour les programmes de restauration des récifs. En comprenant les taxons microbiens spécifiques associés aux biofilms induisant la colonisation, les chercheurs peuvent développer des stratégies pour améliorer la colonisation des larves de corail et, à terme, soutenir la survie à long terme des récifs coralliens.

L'aquaculture corallienne joue un rôle important dans les efforts de restauration à grande échelle. Cela implique la culture de coraux dans des aquariums spécialisés, qui peut être réalisée par propagation asexuée ou sexuée. La propagation sexuée, en particulier, offre des avantages tels que la diversité génétique et une réduction des dommages causés aux colonies de coraux adultes. Cependant, la compréhension des signaux environnementaux nécessaires à l’installation et à la métamorphose des larves est encore limitée.

Des recherches antérieures ont montré que les algues corallines crustacées (ACC) et leurs biofilms microbiens associés peuvent déclencher la colonisation de diverses espèces d'invertébrés marins. Des expériences de choix larvaire avec des biofilms associés au CCA ont indiqué des taxons microbiens spécifiques qui influencent la colonisation. Par exemple, il a été démontré que certaines espèces bactériennes et composés organiques comme le tétrabromopyrrole (TBP) induisent la métamorphose des larves de corail. Cependant, les taxons microbiens ou métabolites spécifiques impliqués dans le recrutement des larves de coraux ne sont pas encore bien connus.

Cette étude a utilisé des expériences de choix d'établissement et des approches moléculaires pour analyser les communautés microbiennes associées à l'établissement des larves de coraux. Les chercheurs ont caractérisé les biofilms microbiens à l’aide du séquençage génétique et ont construit des réseaux de cooccurrence pour comprendre la structure des communautés microbiennes en corrélation avec différents niveaux de peuplement. Grâce à cette analyse, ils ont identifié les principaux taxons microbiens qui faisaient partie intégrante des biofilms induisant la colonisation et servaient de liens entre les modules du réseau.

Dans l’ensemble, cette étude fournit des informations précieuses sur les interactions microbiennes avec les larves de coraux et leur rôle dans la colonisation. Les taxons microbiens identifiés associés à une colonisation élevée ont le potentiel d'améliorer l'aquaculture corallienne pour les efforts de restauration des récifs.

