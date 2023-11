Linde et Ariane Group collaborent pour faire progresser la fabrication additive de pièces en alliage de cuivre

Linde et Ariane Group ont uni leurs forces dans un projet de recherche de pointe visant à améliorer le processus de fabrication additive des pièces en alliage de cuivre utilisées dans les chambres de combustion des moteurs des fusées lourdes. L'objectif ultime de ce partenariat est d'améliorer la rentabilité du programme Ariane 6, qui a connu des dépassements budgétaires et des retards. En tirant parti des capacités de la fabrication additive, notamment en ce qui concerne la poudre de cuivre, la collaboration vise à développer des composants de moteur aux géométries complexes qui étaient auparavant inaccessibles avec les méthodes de fabrication traditionnelles.

Malgré son importance en tant que conducteur thermique supérieur dans l’industrie aérospatiale, le cuivre pose des défis uniques dans le processus de fabrication additive en raison de ses propriétés réfléchissantes. Lorsqu’il est exposé aux lasers, le cuivre agit comme un miroir, réfléchissant une quantité importante d’énergie au lieu de l’utiliser pour faire fondre le métal. Cela nécessite des intensités laser plus élevées, ce qui peut entraîner des problèmes de surchauffe et d’oxydation.

Pour relever ces défis, Linde apporte au projet son expertise en matière de mélanges de gaz et de systèmes de contrôle. La société utilise son ADDvance Laser230 spécialement formulé, un mélange gazeux d'argon et d'hélium, pour optimiser les résultats des processus de fusion laser sur lit de poudre (LPBF). Ce mélange exclusif atténue non seulement la formation de fumées et de projections, mais accélère également les temps de cycle, ce qui se traduit par un processus d'impression plus fiable avec des coûts par pièce réduits. De plus, Linde intègre son système unique de contrôle de l'oxygène, ADDvance O2 Precision, qui maintient un niveau d'oxygène résiduel maximum aussi bas que 10 parties par million (ppm) dans la chambre d'impression. Ce niveau d'oxygène atténue efficacement le risque de surchauffe et d'oxydation, permettant une impression plus efficace sans avoir besoin de refroidissement des couches. De plus, il permet la réutilisation de poudre non oxydée, ce qui entraîne des économies substantielles en termes de coûts de matériaux.

En optimisant le processus de fabrication additive, Linde et Ariane Group cherchent à réduire les coûts de fabrication et à améliorer les délais de livraison tout en respectant les normes élevées de qualité et de fiabilité qui ont fait d'Ariane un leader mondial de l'industrie des moteurs de lanceurs. Cette collaboration constitue une preuve supplémentaire de l'engagement de Linde en faveur de l'innovation et des partenariats avec des organisations de renommée mondiale comme Ariane.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la fabrication additive ?

La fabrication additive, également appelée impression 3D, est un procédé de fabrication qui permet de construire des objets par dépôt de couches successives de matière. Il est connu pour sa capacité à créer des géométries et des conceptions complexes qui étaient auparavant difficiles, voire impossibles, à réaliser avec les méthodes de fabrication traditionnelles.

Quels sont les défis liés à l’utilisation du cuivre dans la fabrication additive ?

Les propriétés réfléchissantes du cuivre rendent difficile l’utilisation efficace des lasers dans le processus de fabrication additive. L'énergie laser est réfléchie au lieu d'être utilisée pour faire fondre le métal, ce qui nécessite des intensités laser plus élevées pouvant entraîner des problèmes de surchauffe et d'oxydation.

Comment le système de mélange et de contrôle des gaz de Linde répond-il à ces défis ?

Le mélange gazeux de Linde, ADDvance Laser230, optimise le processus de fusion sur lit de poudre laser en atténuant la formation de fumées et de projections, en accélérant les temps de cycle et en réduisant les coûts par pièce. Le système de contrôle de l'oxygène de l'entreprise, ADDvance O2 Precision, garantit un faible niveau d'oxygène résiduel dans la chambre d'impression, minimisant ainsi le risque de surchauffe et d'oxydation. Il permet également de réutiliser de la poudre non oxydée, ce qui entraîne d'importantes économies de coûts de matériaux.