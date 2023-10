La cause du plus grand événement sismique sur Mars révélée : aperçus d’une étude menée par le Royaume-Uni

Une étude récente menée par l'Université d'Oxford a mis en lumière la cause probable du plus grand événement sismique jamais enregistré sur Mars. Le séisme de magnitude 4.7 a été détecté par l'atterrisseur InSight de la NASA le 4 mai 2020 et les vibrations qui en ont résulté se sont répercutées sur la planète pendant six heures. Initialement, les scientifiques pensaient que l'événement sismique était causé par un impact de météorite, car des secousses similaires se sont produites dans le passé en raison de tels impacts. Cependant, une recherche approfondie de la surface de Mars, couvrant 144 millions de kilomètres carrés, n'a révélé aucun signe d'un nouveau cratère.

Publiés dans la revue Geophysical Research Letters, les résultats de la recherche indiquent que Mars est plus sismiquement active qu’on ne le pensait auparavant. Le chercheur principal, le Dr Benjamin Fernando, suggère que l'événement a probablement été causé par la libération de stress au sein de la croûte martienne, car la planète manque de tectonique active des plaques. Il explique que ces contraintes se sont accumulées sur des milliards d’années en raison du refroidissement et du rétrécissement de différentes parties de la planète à des rythmes variables. Les résultats de l'étude contribuent à une compréhension plus approfondie de ces stress et pourraient aider à identifier des régions plus sûres pour les futurs efforts de colonisation humaine.

La collaboration impliquée dans cette recherche a été importante, les agences spatiales et les scientifiques du monde entier apportant leur expertise. L'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale nationale chinoise, l'Organisation indienne de recherche spatiale et l'Agence spatiale des Émirats arabes unis ont toutes proposé l'utilisation de leurs satellites, marquant ainsi une première collaboration entre toutes les missions en orbite autour de Mars pour un projet unique. Cette initiative a été dirigée par le Dr Fernando de l'Université d'Oxford et est considérée comme un modèle pour de futures collaborations internationales dans l'espace lointain.

Bien que l’atterrisseur InSight ait été mis hors ligne en décembre 2020, cet événement sismique a été l’un des derniers événements enregistrés par le vaisseau spatial après plus de quatre ans sur Mars. Les connaissances acquises grâce à ces événements sismiques contribuent à notre compréhension de la géologie de Mars et fournissent des informations précieuses pour d'éventuels futurs efforts d'exploration et de colonisation.

Sources : Geophysical Research Letters, Université d'Oxford