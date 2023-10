Comprendre les changements dans la fréquence des tempêtes de grêle en Australie

Des scientifiques de l'UNSW Sydney et du Bureau de météorologie ont mené une étude pour comprendre comment la fréquence des tempêtes de grêle a changé au cours des 40 dernières années en Australie. Ils ont constaté que si le nombre de jours sujets à la grêle a diminué dans la plupart des régions du pays, il a augmenté jusqu'à 40 % dans les zones densément peuplées. Les chercheurs ont défini une journée « sujette à la grêle » comme une journée où les conditions atmosphériques sont favorables à la formation d’orages de grêle.

L'équipe a utilisé des estimations historiques des conditions atmosphériques comme indicateur de l'apparition de la grêle pour créer une carte continentale des tendances de la fréquence des risques de grêle en Australie. Cette étude, publiée dans la revue npj Climate and Atmospheric Science, fournit la première analyse complète de la fréquence des risques de grêle à l'échelle nationale.

Les tempêtes de grêle nécessitent des conditions atmosphériques spécifiques pour leur formation, notamment l'instabilité de l'atmosphère, l'humidité dans le courant ascendant et le cisaillement du vent. Les chercheurs ont combiné ces ingrédients pour développer un « proxy de grêle » et ont analysé 40 ans de données de réanalyse pour déterminer quels jours étaient sujets à la grêle. Ils ont constaté que le nombre annuel de jours sujets à la grêle a diminué dans la majeure partie de l'Australie, mais a augmenté dans les régions du sud-ouest et du sud-est, où se trouvent de grands centres de population comme Sydney et Perth.

Bien que tous les jours sujets à la grêle ne produisent pas de grêle, une augmentation du nombre de jours sujets à la grêle indique une probabilité plus élevée de tempêtes de grêle. Les résultats de cette étude ont des implications importantes pour les secteurs de l’assurance, de l’agriculture et de l’urbanisme, car la compréhension des événements de grêle et de leurs évolutions peut aider à renforcer la résilience face aux futures tempêtes de grêle.

