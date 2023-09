Explorer les mystères de la matière noire : l'exposition Dark Matters

L'exposition Dark Matters, une collaboration entre la Science Gallery de Melbourne et le programme artistique du CERN, invite les visiteurs à se plonger dans les mystères de la matière noire et les questions sans réponse de l'univers. Conçue pour impliquer un public scientifique et non scientifique, l'exposition adopte une approche large du concept de l'obscurité comme métaphore de l'inconnu.

Tandis que les scientifiques du CERN, le laboratoire de recherche suisse de renommée mondiale, s'efforcent de percer les secrets de notre galaxie, ils sont également parfaitement conscients de tout ce qui reste encore inconnu. L'exposition présente un court métrage, « The View from Nowhere », qui présente les travaux réalisés au CERN et met en lumière les incroyables instruments scientifiques utilisés dans leurs recherches, tels que le Grand collisionneur de hadrons.

Pour rendre le concept de matière noire plus accessible, l'exposition intègre des éléments de magie et d'illusion. Une installation, appelée Mystery Box, met les visiteurs au défi de deviner le contenu d'une boîte cachée, reflétant l'idée que même lorsque quelque chose se trouve juste devant nous, il peut rester invisible. Une autre installation, Night Exchange, permet aux visiteurs de murmurer leurs peurs à une oreille imprimée en 3D, qui répond ensuite par les peurs des autres. Cette expérience interactive révèle les angoisses partagées qui nous empêchent de dormir la nuit.

L'exposition met également l'accent sur le lien entre l'art et la science. Monica Bello, responsable des arts au CERN, explique que l'art et la science sont tous deux des formes de créativité et d'exploration. La fusion des connaissances et des perspectives de différentes disciplines conduit à de nouvelles idées et découvertes. La Science Gallery partage cette conviction et, en tant que membre d’un réseau mondial d’institutions, elle vise à démystifier et à intriguer en combinant l’art et la science.

Même si la matière noire reste un concept difficile à communiquer, l’exposition utilise diverses techniques artistiques pour la rendre plus tangible. Les sculptures, les écrans et les équipements de laboratoire génèrent de l'enthousiasme lorsque des particules subatomiques sont détectées, traduisant le monde invisible en lumières et sons visibles. Des artistes comme Yunchul Kim et Jon Butt créent des sculptures cinétiques et composent de la musique qui répond à la détection de particules subatomiques.

Dans l’ensemble, l’exposition Dark Matters invite les visiteurs à embrasser l’inconnu et à s’engager dans la quête permanente de la connaissance. Il présente l’intersection de l’art et de la science, encourageant la collaboration et la curiosité. En explorant les mystères de la matière noire, les visiteurs peuvent acquérir une compréhension plus profonde de notre univers et des questions qui continuent de intriguer même les esprits scientifiques les plus brillants.

