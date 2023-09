Les enregistrements de l'activité neuronale chez la souris sont rendus plus faciles et plus légers grâce à un nouvel appareil

Une équipe de chercheurs a développé un nouveau dispositif léger appelé ONIX qui permet d'enregistrer l'activité neuronale chez les souris lorsqu'elles adoptent des comportements naturels tels que sauter, courir et explorer leur environnement. L'appareil surmonte les limites des systèmes d'enregistrement précédents et permet aux souris de se déplacer plus librement pendant la collecte de données. Les chercheurs, basés sur le campus de recherche Janelia du Howard Hughes Medical Institute, décrivent leurs travaux dans un article préimprimé publié sur bioRxiv.

Les systèmes d'enregistrement neuronaux actuels utilisés dans les modèles animaux tels que les souris sont encombrants et lourds, ce qui oblige les animaux à porter une partie importante de leur poids corporel sur leur crâne. Cela les ralentit et les fatigue. De plus, l'attache qui transmet les signaux du cerveau à un ordinateur se tord et s'emmêle, provoquant une gêne chez les souris et nécessitant un remplacement ou un démêlage périodique. Les systèmes sans fil alimentés par batterie ajoutent également trop de poids.

ONIX relève ces défis grâce à une conception plus discrète pour la tête de scène, une micro-attache extrêmement légère et un dispositif appelé navetteur qui détordre activement l'attache pendant l'enregistrement. Les chercheurs ont testé le système ONIX en observant des souris dans une arène 3D et ont découvert que les souris équipées d'ONIX exploraient plus rapidement et présentaient des mouvements similaires à ceux des souris non encombrées.

La nature ouverte du système ONIX permet aux chercheurs de l’adapter à leurs besoins expérimentaux spécifiques ou d’apporter des améliorations à mesure que la technologie progresse. Ce développement ouvre la voie à des études plus efficaces sur le rôle du cerveau dans les comportements complexes, notamment ceux associés à l'autisme.

