Agir : les Texans aident les oiseaux migrateurs en éteignant les lumières

Chaque année, des millions d’oiseaux migrent à travers le Texas, créant ainsi une autoroute aérienne très fréquentée. Cependant, ces oiseaux sont confrontés à une menace majeure lorsqu’ils survolent des villes très éclairées. Lights Out Texas, une campagne lancée par Houston Audubon en 2017, vise à éduquer et encourager les Texans à éteindre les lumières non essentielles pendant les périodes de migration du printemps et de l'automne, offrant ainsi un passage sûr à ces oiseaux.

Selon l'organisation, un incident de collision d'oiseaux impliquant plusieurs centaines d'oiseaux à Galveston a servi de catalyseur à la création de Lights Out Texas. En une semaine, près de 400 oiseaux ont été tués lorsqu'ils sont entrés en collision avec des fenêtres après avoir été attirés par les projecteurs d'un gratte-ciel de 32 étages. Cet événement dévastateur a mis en évidence le besoin urgent de s’attaquer à l’impact de l’éclairage artificiel sur les oiseaux migrateurs.

Pour soutenir cet effort, l'Université d'Oklahoma collabore avec Lights Out Texas en menant un projet visant à étudier les effets de la pollution lumineuse sur les populations d'oiseaux. Vingt bâtiments de Fort Worth ont été équipés de capteurs de lumière sur les toits afin de collecter des données pour une enquête sur les collisions et un projet d'éclairage. Les résultats de ce projet contribueront à une meilleure compréhension de la façon dont la lumière affecte les oiseaux et aideront à développer des stratégies pour atténuer cette menace.

Fort Worth a été un collaborateur clé de cette campagne, en partenariat avec diverses organisations telles que la Fondation Amon G. Carter, la Fort Worth Audubon Society et Keep Fort Worth Beautiful. Ensemble, ils visent à sensibiliser et à inciter les résidents à participer à l'extinction des lumières non essentielles de 11h à 6h du matin lors des périodes de migration des oiseaux.

Les Texans peuvent avoir un impact significatif sur la conservation des oiseaux en éteignant simplement les lumières. En réduisant la pollution lumineuse, nous pouvons créer un environnement plus sûr pour ces oiseaux migrateurs et assurer leur survie continue.

Sources:

– Illumine le Texas

–Houston Audubon

– Université d’Oklahoma