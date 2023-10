De nouvelles preuves suggèrent que les éclairs sur Vénus proviennent de perturbations dans les champs magnétiques

By

La sonde solaire Parker de la NASA, au cours de sa mission de sept ans pour étudier le soleil, a peut-être découvert le mystère derrière les « éclairs » de Vénus lors d'un survol de routine en 2021. Cette nouvelle découverte indique que les éclairs de lumière observés sur Vénus, que l'on pensait auparavant être des éclairs, sont en réalité liés à des perturbations des champs magnétiques de la planète plutôt qu'à de véritables éclairs. L'étude de recherche, dirigée par Harriet George du Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, a utilisé les données collectées par la sonde Parker pour analyser le phénomène.

Cette découverte remet en question le débat de longue date sur la foudre sur Vénus, qui dure depuis près de quatre décennies. Des études antérieures avaient détecté des ondes radio associées à des éclairs sur Vénus ; cependant, l’étude récente n’a pas réussi à trouver ces ondes radio attendues. De plus, une étude publiée plus tôt cette année suggère que certains des éclairs attribués aux éclairs sur Vénus pourraient être des météores brûlant dans son atmosphère.

Les chercheurs ont examiné un phénomène connu sous le nom d'« ondes siffleuses » pour découvrir la vérité sur l'activité éclair de Vénus. Les ondes de Whistler sont des ondes électromagnétiques qui se propagent dans divers milieux et sont généralement associées aux décharges de foudre sur Terre. Le vaisseau spatial Pioneer Venus a détecté pour la première fois des ondes sifflantes sur Vénus en 1978, ce qui a amené les scientifiques à croire que Vénus subit des quantités importantes d'éclairs, peut-être même sept fois plus que la Terre.

Cependant, la proximité de la sonde Parker avec Vénus a permis aux chercheurs de collecter des données suggérant que les ondes sifflantes de Vénus ne sont pas causées par la foudre. Au lieu de cela, ils ont émis l’hypothèse que ces ondes résultent de perturbations dans les champs magnétiques de la planète. Plus précisément, ils proposent que les lignes de champ magnétique entourant Vénus se séparent puis se reconstituent, libérant des éclats d’énergie sous la forme d’ondes sifflantes.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats, et on espère que le dernier passage de la sonde solaire Parker près de Vénus en 2024, alors qu'elle se trouvera à moins de 250 milles de la surface de la planète, fournira des preuves plus concluantes. L'étude détaillant ces résultats a été publiée dans la revue Geophysical Research Letters.

En conclusion, la mission en cours de la sonde solaire Parker a mis au jour des preuves intrigantes suggérant que les éclairs lumineux observés sur Vénus, longtemps considérés comme des éclairs, sont en réalité liés à des perturbations des champs magnétiques de la planète. Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur l'activité éclair de Vénus, et des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer toute l'étendue de ce phénomène.

La source:

– Lettres de recherche géophysique (Journal)

– La sonde solaire Parker de la NASA