La foudre est-elle rare sur Vénus ? Aperçus de la sonde solaire Parker

Résumé : Une nouvelle étude de l'Université du Colorado à Boulder suggère que les éclairs sur Vénus pourraient être rares, voire inexistants. Cela remet en question les croyances antérieures et les impressions des artistes concernant les éclairs puissants dans l'atmosphère épaisse et nuageuse de la planète. Les résultats sont basés sur les données collectées par la sonde solaire Parker de la NASA, qui a analysé l'atmosphère de Vénus lors d'un survol en février 2021. La sonde a détecté des ondes électromagnétiques connues sous le nom d'ondes sifflantes, généralement associées aux éclairs sur Terre. Cependant, l'analyse des données a révélé que ces ondes se déplaçaient vers le bas plutôt que vers le haut, suggérant une cause différente, telle que des perturbations dans le faible champ magnétique de Vénus. Les chercheurs visent à recueillir davantage de données sur les futurs survols pour confirmer ou infirmer l’existence d’éclairs sur Vénus. Le dernier survol de la Parker Solar Probe est prévu pour novembre 2024.

La foudre sur Vénus fait l’objet de débats parmi les scientifiques depuis près de 40 ans. Alors que la détection d'ondes sifflantes dans l'atmosphère de la planète a initialement alimenté la croyance selon laquelle la foudre pourrait en être la cause, la nouvelle étude remet en question cette théorie. Les ondes de Whistler ont été observées pour la première fois par le vaisseau spatial Pioneer Venus de la NASA en 1978, à des centaines de kilomètres au-dessus du sol. Sur Terre, la foudre peut perturber les électrons de l’atmosphère, générant ces ondes qui voyagent vers l’espace. Les chercheurs espèrent analyser davantage de données sur les ondes sifflantes pour mieux comprendre la dynamique atmosphérique de Vénus.

La sonde solaire Parker, bien qu'elle n'ait pas été conçue pour étudier Vénus, a fourni des informations précieuses sur l'atmosphère et le comportement de la planète. Son survol précédent avait détecté le mouvement descendant des ondes sifflantes, contrairement aux attentes basées sur le comportement de la foudre sur Terre. En analysant les données des futurs survols, les scientifiques visent à déterminer la véritable nature de ces ondes électromagnétiques et à apporter une réponse concluante sur l'existence d'éclairs sur Vénus.

Bien que la nouvelle étude n’exclue pas complètement la possibilité d’un éclair sur Vénus, elle suggère qu’il s’agit d’un phénomène rare, remettant en question les hypothèses précédentes. Le dernier survol de la sonde solaire Parker en novembre 2024 offrira une excellente occasion de recueillir davantage de données et potentiellement de régler une fois pour toutes le débat sur la foudre sur Vénus.

