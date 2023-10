Spéculations sur d’éventuels prétendants au prix Nobel de physique

By

Les experts estiment que la recherche sur la lumière, les nouveaux matériaux et l’exploration cosmique sont des prétendants potentiels au prix Nobel de physique cette année. Cependant, il est difficile de prédire le vainqueur dans un domaine aussi vaste. Le prix Nobel de physique, qui sera annoncé à Stockholm, est la deuxième récompense de la saison après le prix de médecine décerné aux chercheurs Katalin Kariko et Drew Weissman pour leurs contributions à la technologie de l'ARNm dans les vaccins contre le Covid-19.

L'une des lauréates potentielles mentionnées est la physicienne atomique franco-suédoise Anne L'Huillier, qui a étudié les impulsions laser courtes permettant d'observer le mouvement rapide des électrons au sein des molécules. L'Huillier a reçu le prestigieux prix Wolf l'année dernière, ce qui laisse entendre qu'elle pourrait avoir une chance d'obtenir le prix Nobel.

Une autre candidate est la Danoise Olga Botner, connue pour ses travaux sur les neutrinos cosmiques et son implication dans l'observatoire IceCube en Antarctique. Seules quatre femmes ont remporté le prix Nobel de physique depuis sa création en 1901, et Brostrom estime que L'Huillier et Botner ont une chance d'augmenter ce nombre.

Bien que trois des six derniers prix de physique aient porté sur la recherche en astronomie, en astrophysique et en cosmologie, il est peu probable que les travaux liés au télescope spatial James Webb soient reconnus cette année. Toutefois, cela pourrait être envisagé à l’avenir.

Il semble peu probable que le domaine de la mécanique quantique reçoive un autre prix si peu de temps après la reconnaissance de l'année dernière. Il existe cependant de nombreux scientifiques méritants dans ce domaine, notamment l'Espagnol Ignacio Cirac, le Britannique David Deutsch et l'Américain Peter Shor, qui sont des candidats possibles pour leurs contributions significatives à l'informatique quantique.

Certains experts suggèrent que le prix Nobel pourrait se concentrer cette année sur des réalisations plus pratiques. Le Britannique Stuart P. Parkin, pionnier dans le domaine des matériaux spintroniques, est considéré comme un concurrent potentiel pour ses travaux sur l'augmentation de la densité des données et des capacités de stockage dans les lecteurs de disques informatiques.

Parmi les autres candidats potentiels au prix Nobel de physique figurent la physicienne américaine Sharon Glotzer pour ses stratégies visant à contrôler le processus d'assemblage de nouveaux matériaux, Federico Capasso pour ses recherches sur la photonique, ainsi que des chercheurs travaillant sur le photovoltaïque et les propriétés conductrices du graphène torsadé.

L'annonce du prix Nobel de physique sera suivie mercredi par le prix de chimie et les très attendus prix de littérature et de la paix plus tard dans la semaine.

Définitions:

– ARNm : ARN messager, molécule qui transporte une information génétique précisant la séquence d'acides aminés des protéines.

– Intrication quantique : phénomène dans lequel deux ou plusieurs particules s’interconnectent et partagent des propriétés et des états.

– Matériaux spintroniques : matériaux qui manipulent le spin des électrons pour être utilisés dans des appareils électroniques.

Sources:

- AFP

– Monde de la physique