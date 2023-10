Candidats potentiels au prix Nobel de physique

By

La recherche sur la lumière, les nouveaux matériaux et l'exploration cosmique font partie des domaines d'intérêt potentiels du prix Nobel de physique, qui devrait être annoncé mardi. S'il est difficile de prédire le gagnant dans un domaine aussi vaste, les experts ont proposé plusieurs noms comme lauréats potentiels.

L'une des candidates est Anne L'Huillier, une physicienne atomique franco-suédoise, qui pourrait être reconnue pour ses travaux sur les impulsions laser courtes qui permettent d'observer les mouvements ultrarapides des électrons à l'intérieur des molécules. L'Huillier a également reçu l'année dernière le prestigieux prix Wolf, qui sert souvent de prédicteur des lauréats du prix Nobel.

Une autre candidate potentielle est la Danoise Olga Botner, réputée pour ses recherches sur les neutrinos cosmiques, utilisés à l'observatoire IceCube en Antarctique. Le travail de Botner se concentre sur l'exploration de l'univers à travers ces particules subatomiques.

Ces dernières années, le prix Nobel de physique a récompensé les progrès réalisés dans les domaines de l'astronomie, de l'astrophysique et de la cosmologie. Cette tendance pourrait exclure les gagnants potentiels associés au télescope spatial James Webb cette année, mais pourrait indiquer une reconnaissance future de leurs contributions.

Le domaine de la mécanique quantique présente également des lauréats potentiels. Malgré un récent prix Nobel pour ses recherches sur l'intrication quantique, Physics World suggère qu'il existe encore des scientifiques méritants dans ce domaine. Parmi les candidats notables figurent Ignacio Cirac d'Espagne, David Deutsch du Royaume-Uni, Peter Shor des États-Unis et Peter Zoller d'Autriche.

Le comité Nobel pourrait également se concentrer sur des applications plus pratiques de la physique. Stuart P. Parkin, physicien britannique, a été un pionnier de la recherche sur les matériaux spintroniques, qui ont considérablement amélioré les capacités de stockage des disques durs des ordinateurs.

Parmi les autres prétendants figurent l'Américaine Sharon Glotzer pour ses travaux sur le contrôle du processus d'assemblage permettant de concevoir de nouveaux matériaux, et Federico Capasso, un physicien italo-américain reconnu pour ses contributions à la photonique et à l'invention du laser à cascade quantique.

Alors que la saison Nobel se poursuit, le prix de chimie sera annoncé mercredi, suivi des prix de littérature et de la paix respectivement jeudi et vendredi. Le prix d'économie, le seul prix Nobel non mentionné dans le testament d'Alfred Nobel, clôturera lundi la saison Nobel.

