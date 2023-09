Une nouvelle technique d’imagerie révèle des filaments cosmiques reliant les galaxies

Les astronomes ont réussi à capturer la lueur insaisissable de la toile cosmique, la plus grande structure de l’univers qui relie les galaxies sur de vastes distances. Cette avancée fournit des informations précieuses sur la formation et l'évolution des galaxies, ainsi que sur la détection de la matière noire, qui représente 80 % de la masse de l'univers.

Auparavant, en 2014, les astronomes utilisaient le rayonnement d'un quasar lointain pour imager la toile cosmique. Par la suite, en 2019, de jeunes galaxies en formation d’étoiles ont été utilisées pour éclairer ce réseau interconnecté. Aujourd’hui, les astronomes ont directement photographié la lumière émise par la toile cosmique dans les profondeurs de l’espace, à environ 10 à 12 milliards d’années-lumière.

Christopher Martin, auteur principal de l'étude et professeur de physique au California Institute of Technology, a expliqué que cette nouvelle découverte permet aux astronomes de voir les structures filamenteuses sans avoir besoin d'un objet brillant à proximité. L’équipe a utilisé le Keck Cosmic Web Imager de l’observatoire Keck à Hawaï pour traquer les émissions d’hydrogène gazeux, qui constitue le principal composant du réseau cosmique.

Pour surmonter le défi de la pollution lumineuse, l’équipe a pris des images de deux zones distinctes du ciel contenant différentes parties de la toile cosmique. En soustrayant la lumière de fond d’une image et vice versa, les chercheurs ont pu isoler le réseau filamenteux de la toile cosmique, comme le prédisaient les simulations. Cette technique innovante fournit aux astronomes une carte tridimensionnelle de la toile cosmique.

Ces images permettent non seulement de mieux comprendre comment les galaxies se forment et évoluent, mais mettent également en lumière le rôle de la toile cosmique dans l’approvisionnement en gaz nécessaire à la croissance et à la formation des étoiles. On pense que des galaxies se forment aux intersections de ces filaments.

La recherche, publiée dans la revue Nature, représente une étape importante dans notre exploration de l'univers et ouvre de nouvelles voies pour étudier la toile cosmique et son impact sur la formation et l'évolution des galaxies.

Définitions:

1. Cosmic Web : Un vaste réseau de filaments qui relient les galaxies à travers l’univers.

2. Matière noire : Forme de matière qui n'émet pas de lumière ni n'interagit avec elle, représentant environ 80 % de la masse de l'univers.

Sources : Nature, Observatoire WM Keck