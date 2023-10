Mission Mars : explorer la planète rouge

Mars, également connue sous le nom de planète rouge, suscite la fascination des scientifiques et des agences spatiales du monde entier. Au fil des années, plusieurs missions ont été lancées pour explorer cette intrigante planète. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des missions notables qui ont éclairé les mystères de Mars.

Mars 3, qui fait partie du programme soviétique Mars, a été lancé en 1971. La mission a étudié avec succès la topographie de Mars, fournissant des informations précieuses sur la composition de son sol et analysant l'atmosphère. La mission a également surveillé le rayonnement solaire reçu par Mars.

Viking 2 de la NASA, lancé en 1975, a fait une découverte révolutionnaire en établissant l'existence d'eau sur Mars. L'orbiteur Viking 2 a révélé d'immenses vallées fluviales et des preuves d'inondations qui ont creusé de profondes vallées sur la planète.

Le Pioneer Venus Multiprobe, lancé en 1978, a été conçu pour explorer Vénus. Au cours de cette mission, les scientifiques ont découvert que la formation de nuages ​​sur Vénus est bien plus élevée que dans l'atmosphère terrestre. Cette découverte indique que la genèse de l’atmosphère vénusienne est fondamentalement différente de celle de la Terre.

En 1976, Viking 1 de la NASA est devenu le premier atterrisseur réussi sur Mars. La mission comprenait une expérience biologique visant à rechercher des preuves de la vie sur la planète. Bien que les résultats n’aient pas été concluants, ils suggèrent le potentiel de vie sur Mars.

Vega 2, qui fait partie du programme soviétique Vega, a été lancé en 1984 pour explorer la comète de Halley et Vénus. La mission visait à mesurer divers paramètres physiques du noyau de la comète, notamment ses dimensions, sa forme, sa température et ses propriétés de surface.

Ces missions ont grandement contribué à notre compréhension de Mars et de Vénus, révélant des détails fascinants sur la géologie, l'atmosphère et le potentiel de vie de ces planètes. L’exploration de ces planètes lointaines continue d’inspirer et d’alimenter la curiosité des scientifiques et des passionnés de l’espace.

