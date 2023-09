Le télescope spatial James Webb de la NASA détecte du dioxyde de carbone sur la lune Europe de Jupiter, indiquant un potentiel de vie

By

La découverte de dioxyde de carbone sur la lune Europe de Jupiter par le télescope spatial James Webb de la NASA suggère que la lune pourrait présenter des conditions propices à la vie. Cette découverte fournit la preuve des échanges entre la surface glacée d'Europe et son océan souterrain, soulignant le potentiel de la Lune pour les futures missions d'exploration spatiale.

Europe est un monde captivant avec un océan souterrain salé d'eau liquide qui pourrait potentiellement contenir deux fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Cependant, les scientifiques ne savaient pas si l'océan de la Lune contenait les produits chimiques nécessaires à la vie, en particulier le carbone. Grâce aux données du télescope spatial James Webb, les astronomes ont confirmé la présence de carbone à la surface d'Europe, provenant probablement de son océan souterrain. Cette découverte indique la possibilité d'un environnement habitable au sein de l'océan d'Europe.

La détection de dioxyde de carbone à la surface d'Europe a été principalement observée dans une région appelée Tara Regio, connue sous le nom de « terrain du chaos » en raison de sa surface géologiquement jeune et perturbée. Cette découverte suggère qu'il y a eu un échange de matière entre l'océan souterrain d'Europe et sa glace de surface.

Le carbone est un élément essentiel à la vie biologique sur Terre, et sa présence sur Europe soulève des questions sur l'habitabilité potentielle de l'océan européen. Des investigations et des explorations plus approfondies sont nécessaires pour déterminer si Europe pourrait supporter la vie telle que nous la connaissons.

La NASA prévoit de lancer le vaisseau spatial Europa Clipper en octobre 2024, qui effectuera de nombreux survols rapprochés d'Europe pour collecter davantage de données et explorer le potentiel de la Lune pour accueillir la vie.

En résumé, la détection de dioxyde de carbone à la surface d'Europe par le télescope spatial James Webb de la NASA suggère que la Lune pourrait avoir un environnement favorable à la vie. Cette découverte souligne l'importance d'une exploration et d'une enquête plus approfondies pour déterminer l'habitabilité potentielle de l'océan souterrain d'Europe.

