De nouveaux aperçus sur les origines de la vie dans la Galaxie

Une étude révolutionnaire a mis en lumière le rôle crucial que jouent les comètes et les astéroïdes dans la propagation des éléments essentiels à la vie à travers la galaxie. Alors qu'il existe depuis longtemps l'hypothèse que l'eau sur Terre est issue de multiples impacts sur des millions d'années, cette recherche approfondit la mécanique de ce phénomène et ses implications pour le développement de la vie sur d'autres planètes.

Contrairement aux études précédentes axées uniquement sur la Terre, cette étude menée par des chercheurs de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni explore les interactions entre les comètes, les astéroïdes et les planètes en général. Publié dans le prestigieux Actes de la Royal Society, l'article présente des techniques de modélisation mathématique pour démontrer comment les comètes pourraient potentiellement contribuer aux origines de la vie.

Les chercheurs soulignent que les comètes elles-mêmes ne sont pas la source originelle de la vie. Cependant, ils proposent que pour que les molécules essentielles à la vie survivent à l’impact, la comète doit se déplacer à un rythme relativement lent. Si la comète ou l’astéroïde se déplace trop rapidement, la chaleur intense générée lors de l’impact provoquerait la rupture de ces molécules. Selon l'étude, la vitesse limite pour survivre à un impact est d'environ 15 kilomètres par seconde.

Un concept fascinant présenté dans la recherche est celui des comètes « rebondissantes ». Les scientifiques suggèrent que les comètes ne peuvent ralentir suffisamment et préserver les molécules nécessaires que si elles « rebondissent » d’une planète à une autre, perdant progressivement leur élan jusqu’à ce qu’elles finissent par entrer en collision avec une planète. Cependant, ce scénario n’est possible que dans les systèmes stellaires comportant plusieurs planètes situées à proximité les unes des autres.

Richard Anslow, premier auteur de l'étude de l'Institut d'astronomie de l'Université de Cambridge, explique l'importance de cette recherche pour les astronomes à la recherche de planètes habitables de la « Terre 2.0 ». Les résultats suggèrent que les chasseurs d’exoplanètes devraient concentrer leur attention sur les systèmes stellaires comportant des planètes de faible masse en orbite proche les unes des autres. En étudiant ces systèmes, nous pourrions découvrir de nouvelles informations sur la possibilité d’une vie au-delà de la Terre.

Comme le conclut Anslow : « C'est une période passionnante, celle de pouvoir combiner les progrès de l'astronomie et de la chimie pour étudier certaines des questions les plus fondamentales de toutes. » Grâce à cette recherche, nous nous rapprochons de la compréhension des origines de la vie dans l’univers et du potentiel de mondes habitables ailleurs dans la galaxie.

QFP

Q : Les comètes sont-elles la source de la vie ?

R : Non, les comètes ne sont pas à l’origine de la vie, mais elles peuvent apporter les molécules nécessaires à la vie sur une planète.

Q : À quelle vitesse une comète ou un astéroïde peut-il se déplacer tout en délivrant des molécules essentielles à la vie ?

R : Selon l'étude, la limite est d'environ 15 kilomètres par seconde. Plus vite, l'impact générerait trop de chaleur, brisant les molécules.

Q : Comment les comètes ralentissent-elles suffisamment pour préserver les molécules ?

R : Les chercheurs suggèrent que les comètes peuvent ralentir en « rebondissant » d’une planète à une autre, perdant progressivement leur élan jusqu’à ce qu’elles heurtent une planète.

Q : Sur quels types de systèmes stellaires les chercheurs devraient-ils se concentrer lorsqu’ils recherchent des planètes habitables ?

R : L’étude suggère que les chercheurs devraient donner la priorité aux systèmes stellaires comportant des planètes de faible masse en orbite proche des autres planètes du système.