LHASA 2.0 de la NASA remporte le prix du logiciel de l'année pour l'analyse des glissements de terrain

La division des sciences de la Terre de la NASA au Goddard Space Flight Center dans le Maryland a reçu le prix du logiciel de l'année (SOY) pour le développement de la version 2.0 de l'évaluation des risques de glissement de terrain pour la connaissance de la situation (LHASA). LHASA est un outil logiciel basé sur des données, conçu pour fournir une connaissance de la situation en cas de risque de glissement de terrain déclenché par des précipitations dans le monde entier.

Le prix SOY est la plus haute distinction décernée par la NASA pour l'excellence des logiciels. Il est décerné chaque année aux logiciels qui améliorent considérablement les performances des missions de l'agence. Ce n'est que la deuxième fois au cours des 17 dernières années qu'une équipe de Goddard remporte ce prix.

LHASA intègre des données sur les glissements de terrain du monde entier dans un cadre d'apprentissage automatique, lui permettant d'estimer la probabilité relative d'un glissement de terrain. L'outil fournit des estimations des risques à l'échelle mondiale, permettant une meilleure sensibilisation et facilitant la planification et la réponse aux catastrophes. Il peut être utilisé par les agences gouvernementales, les organisations humanitaires, les secouristes et les assureurs.

Dalia Kirschbaum, directrice de la Division des sciences de la Terre, s'est dite enthousiasmée par la reconnaissance des réalisations scientifiques et technologiques de LHASS. Elle espère que les communautés régionales utiliseront le modèle pour mieux comprendre les risques de glissement de terrain dans leurs régions.

LHASA est disponible sous forme de logiciel gratuit et open source sur le site Web Landslides @ NASA. Les utilisateurs peuvent accéder au logiciel, signaler des glissements de terrain, visualiser et obtenir des données sources pertinentes et en savoir plus sur les efforts de modélisation des glissements de terrain de la NASA. L’outil vise à aider diverses parties prenantes dans la préparation et la réponse aux catastrophes.

