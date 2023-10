Feuilles : sources surprenantes de radicaux libres persistants (PFR)

Des recherches récentes menées à l'Arnold School of Public Health ont mis en lumière une source surprenante de radicaux libres persistants (PFR) : les feuilles. Dirigée par Eric Vejerano, professeur agrégé en sciences de la santé environnementale, l'étude visait à comprendre la présence et les impacts potentiels sur la santé des radicaux libres persistants biogéniques (BPFR) présents dans la litière de feuilles.

Alors que des études antérieures ont exploré de manière approfondie les risques environnementaux et sanitaires associés aux PFR résultant de la combustion et des processus thermiques, peu d'attention a été accordée aux matériaux naturels comme les feuilles. Vejerano et son équipe ont cherché à savoir si les BPFR pouvaient se former et se stabiliser dans les feuilles, et leurs résultats ont été publiés dans Environmental Science & Technology Letters.

La recherche a révélé que les plantes conifères et à feuilles larges contenaient des niveaux substantiels de radicaux libres persistants. Cela suggère que les grandes quantités de feuilles mortes dans notre environnement constituent une source inexpliquée de BPFR. Si ces BPFR sont toxiques, l’inhalation ou l’ingestion de feuilles mortes pourrait avoir des effets négatifs sur la santé.

Les BPFR, comme d’autres radicaux libres persistants, peuvent rester dans l’environnement pendant de longues périodes, parcourant potentiellement de longues distances et nuisant à la santé humaine et environnementale. Avec 82 pour cent de la biomasse terrestre de la Terre composée de plantes, la présence de BPFR dans la litière de feuilles a des implications significatives.

Comme l'explique Vejerano, lorsqu'ils sont contenus dans les feuilles, les BPFR ne constituent pas une menace pour la santé. Cependant, à mesure que les feuilles mortes se désintègrent, les BPFR peuvent être libérés et dispersés, créant ainsi des dangers potentiels. L'étude a également révélé que les niveaux de BPFR augmentaient tout au long des cycles humides et secs, indiquant leur persistance même dans des conditions environnementales changeantes.

Cette recherche met en évidence l’importance de prendre en compte toutes les sources potentielles de radicaux libres persistants lors de l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires. Cela souligne la nécessité d’enquêter davantage sur les feuilles mortes et les impacts potentiels sur la santé associés à leur décomposition.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les radicaux libres persistants (PFR) ?

R : Les radicaux libres persistants sont une classe de polluants qui peuvent rester dans l'environnement pendant de longues périodes et avoir des effets néfastes sur la santé humaine et environnementale.

Q : Que sont les radicaux libres persistants biogènes (BPFR) ?

R : Les radicaux libres persistants biogènes font référence à ceux qui sont présents naturellement, comme ceux que l’on trouve dans la litière de feuilles.

Q : En quoi les BPFR présents dans la litière de feuilles présentent-ils un risque potentiel pour la santé ?

R : Lorsque les feuilles mortes se désintègrent, les BPFR peuvent être libérés et dispersés, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé en cas d'inhalation ou d'ingestion.

Q : Quelles ont été les principales conclusions de la recherche ?

R : L’étude a révélé des niveaux substantiels de radicaux libres persistants dans les plantes conifères et à feuilles larges. Il a également démontré que les BPFR peuvent persister et augmenter en niveaux tout au long des cycles humides et secs.