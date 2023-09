Arme mortelle : un nouveau revêtement antimicrobien pourrait révolutionner les méthodes de nettoyage

Des chercheurs de l'Université de Windsor ont développé un nouveau matériau capable de limiter efficacement la propagation d'agents pathogènes nocifs et de remplacer les méthodes de nettoyage traditionnelles sur les surfaces fréquemment touchées, telles que les poignées de porte et les rampes. Ce matériau, qui combine des fluides ioniques et des nanoparticules de cuivre, offre une protection sans germes plus durable que les agents nettoyants à base d'eau de Javel.

À l’aide de la Source lumineuse canadienne (CLS) de l’Université de la Saskatchewan, l’équipe a mené des expériences pour évaluer l’efficacité du matériau. Les nanoparticules de cuivre contenues dans le matériau composite possèdent des propriétés germicides naturelles, leur permettant d'affaiblir et de détruire les parois cellulaires des agents pathogènes, conduisant ainsi à l'éradication des bactéries.

L’un des avantages majeurs de ce revêtement antimicrobien est sa longévité. Contrairement aux techniques de désinfection conventionnelles qui nécessitent une application fréquente, ce matériau offre une protection durable. De plus, le matériau est facile à appliquer sur diverses surfaces, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les serres, les installations de production agroalimentaire et les laboratoires scientifiques.

Les chercheurs reconnaissent que des investigations plus approfondies sont nécessaires. Ils visent à déterminer la longévité de l'efficacité du revêtement et à explorer les effets antimicrobiens d'autres nanoparticules, telles que le zinc et le fer. La toxicité du matériau doit également être évaluée pour garantir sa sécurité en cas de contact humain.

Les résultats de l'équipe ont été publiés dans la revue RSC Sustainability sous le titre « Lethal Weapon IL (Ionic Liquid) ». Ils ont également obtenu un brevet provisoire, ouvrant la voie à une future commercialisation de ce matériau de revêtement microbien.

La disponibilité de la technologie CLS a joué un rôle déterminant dans le développement de ce revêtement antimicrobien. La lumière de haute intensité du CLS a permis aux chercheurs d’observer le comportement des nanoparticules de cuivre et leur effet toxique sur les bactéries au fil du temps.

Ce revêtement antimicrobien révolutionnaire a le potentiel de révolutionner les méthodes de nettoyage actuelles, offrant une solution plus efficace et plus durable pour lutter contre les agents pathogènes nocifs tout en réduisant le besoin d'application répétée de désinfectants.

